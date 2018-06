Mercdes stößt mit BMW zusammen

Rund 4500 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Dienstag gegen 13 Uhr auf der doppelspurigen Fahrbahn zwischen Meßkirch und Leitishofen entstanden. Hinter einem Laster fuhren drei weitere Fahrzeuge in Richtung Krauchenwies. Eine 32-jährige Mercedes-CLK-Fahrerin begann diese Fahrzeuge vor ihr zu überholen. Der Überholvorgang wurde nach dem Passieren von Überholverbotsschildern und dem Überfahren der folgenden Sperrfläche erst beendet, als die Fahrbahn einspurig wurde. Beim Wechsel auf die rechte Seite kollidierte der Mercedes mit dem direkt hinter dem Laster fahrenden BMW eines 66-Jährigen. Gegen die Mercedesfahrerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Dem BMW-Fahrer wurde eine Verwarnung in Höhe von 30 Euro angeboten, weil er durch die Erhöhung seiner Geschwindigkeit die 32-Jährige am rechtzeitigen Wechsel auf die rechte Fahrbahn gehindert haben soll, teilt die Polizei mit.