Menninger Vereinsjahr hat mehrere Höhepunkte

Die Vereinsvertreter der Menninger Vereine haben sich zu einer Festlegung der Feste und Veranstaltungen innerhalb des Dorfes getroffen. Dadurch sollten Überschneidungen durch teils auswärtige Anfragen für Hochzeitsfeiern und sonstige Anlässe im Gemeindesaal vermieden werden.

Eine besondere Anschaffung ist die Lautsprecheranlage im Gemeindesaal, die über den Förderverein „Gemeindesaal Menningen“ mit 11 750 Euro finanziert wurde. Bei der anschließenden Terminfestlegung galt es, die Hauptveranstaltungen zu berücksichtigen.

Der Einstieg ins Veranstaltungsjahr ist der 24. März: Dann findet die Schuppen-Thekenparty statt, Veranstalter ist die KLJB Menningen. Dies ist ein besonders beliebter Treff für Jugendliche. Das Maibaumstellen am 30. April wird am Dorfplatz von der Fuchszunft veranstaltet. Kein Dorffest im üblichen Rahmen wird es dieses Jahr beim Kirchenpatrozinium geben. Für das Wochenende, 7. und 8. Juli, veranstaltet der VfR Menningen das zweitägige Dorf-Gaudi-Turnier.

Auch das weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannte dreitägige Schuppenfest wird vom 15. bis 17. September von der Musikkapelle veranstaltet. Die Freunde des Schießsports haben die Möglichkeit, am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, auf der modern eingerichteten Anlage beim Pokalschießen teilzunehmen. Sein Jahreskonzert veranstaltet der gemischte Chor Menningen am 10. November mit Gastchören. Das Gemeinschaftskonzert der Musikkapellen Rohrdorf und Menningen findet in diesem Jahr am 8. Dezember in Rohrdorf statt. Die Jahreshauptversammlungen der Vereine wurden gleichzeitig terminlich berücksichtigt.