Menninger lassen ihre Palmen weihen

Die Menninger haben Palmsonntag gefeiert und dabei das Brauchtum gepflegt. Das zeigte sich an den vielen Palmen, die vor allem von Kindern mit Stolz zur Kirche getragen wurden. Pater Joseph Chovelikudiyil weihte die kleinen Handpalmen, die von den Ministranten angeboten wurden, wie auch die mit bunten Eiern geschmückten Palmen der Kinder am Marienbrunnen. In einer feierlichen Prozession, der die Palmträger voran gingen, zogen die Gläubigen mit Gesang vom Marienbrunnen ins Gotteshaus. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, es ist der letzte Sonntag vor Ostern. An diesem Sonntag wird dem Einzug Jesu in Jerusalem und dem Beginn seines Leidenswegs gedacht.