Menninger feiern Käsefest

Die Fuchszunft ist am Montagabend mit einem besonderen „G’schmäckle“ in die närrischen Tage gestartet: Mit dem Käsefest in der Zunftstube haben sie die Dorffasnet eröffnet. Dabei kam der bekannte Romadur-Käse auf den Teller. Er wird mit Zwiebeln und Knoblauch dekoriert und mit einer würzigen Tunke den Gästen serviert.

Der Romadur wird im Volksmund aufgrund seines markanten Geruchs auch „Stinkerkäse“ genannt. Er gilt als besonders gesundheitsfördernd und schmackhaft. Der würzige Duft erfüllte an diesem Abend die Zunftstube und machte bei den Gästen Appetit auf eine deftige Käseplatte. Schnell kam gesellige Stimmung auf. Eine größere Abordnung der Hölzle-Geister aus Krauchenwies war auch auf den Geschmack gekommen und hatte sich unter die Gäste in der voll besetzen Zunftstube gemischt.

Anja Schlude und das Zunftfrauen-Team schnitten Zwiebeln und richteten rund 50 Portionen Käse her. Das Käsefest war der Auftakt in die närrischen Tage in Menningen. Am Schmotzigen Donnerstag findet ab 6 Uhr das Wecken statt und und anschließend wird Dorffasnet gefeiert (siehe auch unseren Narrenfahrplan oben). Ein weiterer Höhepunkt ist der Bürgerball am Fastnacht-Samstag um 19.30 Uhr im Gemeindesaal mit einem großen Programm der Menninger Vereine. (km)