Menninger Abteilungswehr wird aufgelöst

Die Menninger Abteilungswehr steht nach rund 91 Jahren ihres Bestehens vor der Auflösung. Nur drei Menninger Feuerwehrmänner waren anwesend, als im Gasthaus „Zum Adler“ Leitishofen über das Ende der Einheit diskutiert wurde. Selbst Abteilungskommandant Marcus Arendt, der zuvor seinen Rücktritt ausgesprochen hatte, ließ sich aus beruflichen Gründen entschuldigen – dies gab der stellvertretende Abteilungskommandant Christian Grüninger eingangs bekannt.

Zusammen mit Bürgermeister Arne Zwick, Hauptamtsleiter Mathias Henle, Gesamtkommandant Markus Gruber und Ortsvorsteher Karl Mägerle erklärte Grüninger den Sachverhalt. In der vergangenen Woche habe es eine interne Besprechung der Menninger Feuerwehrleute gegeben. Diese sprachen sich dabei wegen der geringen Zahl an aktiven Mitgliedern für eine Auflösung der Abteilung aus. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die noch wenigen Aktiven die Möglichkeit haben, als Löschgruppe in die Abteilungswehr Ringgenbach-Dietershofen aufgenommen zu werden. Wie Stadtkommandant Gruber sagte, habe es diesbezüglich bereits Vorgespräche gegeben. Der Ringgenbacher Abteilungskommandant Mario Droxner habe den Vorschlag befürwortet. Bis zur endgültigen Klärung werden weitere Gespräche stattfinden, um den genauen Ablauf festzulegen. Der Meßkircher Feuerwehrausschuss werde sich zudem noch mit dem Thema beschäftigen.

Bürgermeister Zwick dankte den drei anwesenden Menninger Wehrmännern für ihr bisheriges Engagement – was auch für die entschuldigten Feuerwehrleute gelte. Zwick bezeichnete es als optimale Lösung, dass die verbliebenen Feuerwehrleute aus Menningen als Löschgruppe der Abteilungswehr Ringgenbach zugeteilt werden sollen.

Menningens Vize-Kommandant Christian Grüninger will sich für ein funktionierendes Miteinander einsetzen, kündigte er an.

Nicht so ganz glücklich über die geplante Auflösung der Menninger Wehr zeigte sich Ortsvorsteher Karl Mägerle. Er erinnerte an die Zeit, als die Menninger Feuerwehr nicht nur als Helfer in der Not galt, sondern sich auch als Kulturträger zusammen mit den heimischen Vereinen am Dorfgeschehen beteiligt hatte. „Sie waren immer für alle da“, lobte Mägerle.

Ende dieses Jahres ist die Ära der Feuerwehr Menningen vorbei. Das Spritzenhaus werde jedoch als Erinnerung weiterhin in der Dorfmitte bestehen bleiben. „Jetzt gilt es, die bisher guten Gepflogenheiten mit Ringgenbach-Dietershofen zu stärken“, sagte Ortsvorsteher Mägerle abschließend.