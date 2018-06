In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend informierte Bürgermeister Arne Zwick das Gremium, dass sich der Schulstandort Meßkirch gut entwickelt habe. „Meßkirch und Mengen haben die einzigen zweizügigen Werkrealschulen im Kreis Sigmaringen.“ Die Schülerzahlen am Martin-Heidegger-Gymnasium und an den Grundschulen seien stabil. Bei der Realschule sehe es etwas schwächer aus, dies sei aber ein genereller Trend, berichtete der Bürgermeister.