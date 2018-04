Meßkircher Schulen freuen sich über Anmeldungen für jeweils zwei Klassen

Die Meßkircher Schulen sind für das kommende Schuljahr gut aufgestellt. Die Anmeldezahlen haben sich an Werkrealschule und Realschule positiv entwickelt. Alle weiterführenden Schulen können daher mit zwei Klassen starten. Das stärkt den Schulstandort Meßkirch.

Die Schulleiterin der Conradin-Kreutzer-Werkrealschule, Gabriele Weiß, ist mit den Anmeldungen für das kommende Schuljahr sehr zufrieden. „Wir haben 35 Anmeldungen, das bedeutet das wir zweizügig fahren können“, sagt Weiß. Der Klassenteiler liegt bei 31 Schülern. Nachdem es früher immer zwei fünfte Klassen gab, reichte es in den vergangenen Jahren immer nur noch für eine. Hier hat sich also eine deutliche Verbesserung ergeben. „Wir freuen uns, dass die Zahlen stabil sind. Das bedeutet auch, dass unser Standort gesichert ist“, sagt Weiß. Sie betont dies vor dem Hintergrund, dass die Werkrealschulen in der Vergangenheit ja immer wieder in der Diskussion standen.

„Wir sind die Schulart, die die Schüler in Richtung Ausbildung bringt“, betont die Rektorin und verweist darauf, dass die Abgänger der Conradin-Kreutzer-Schule mit einem hohen Prozentsatz anschließend auch eine Ausbildung antreten. Da die Firmen in der Region dringend Auszubildende suchen, biete ein Werkrealschulabschluss gute Voraussetzungen für eine Lehrstelle. Ein Vorteil der Zweizügigkeit sei auch, dass es in Klasse 8 immer wieder Rückläufer aus der Realschule gebe, die dann von unten her natürlich besser auf zwei Klassen verteilt werden können, erklärt Weiß.

Zweizügig mit 52 Anmeldungen geht auch die Grafen-von-Zimmern-Realschule ins kommende Schuljahr. „Das sind viele Anmeldungen, rund zehn mehr als im vergangenen Schuljahr, darüber freuen wir uns natürlich“, stellt die stellvertretende Schulleiterin Annemarie Diener, fest.

Relativ ausgewogen gibt es 24 Mädchen und 28 Jungen als neue Schüler. „Wir haben uns fast gewundert über den guten Zulauf, aber man darf das wohl auf das gute Schulprofil zurückführen“, meint Diener. Auch bislang gab es an der Grafen-von-Zimmern-Realschule zwei fünfte Klassen, insofern ändert sich nicht allzu viel. Eine weitere Klasse gäbe es erst deutlich jenseits der 60 Schüler.

Niedrigste Anmeldezahl seit Jahren

Mit 35 Neuanmeldungen kann auch das Martin-Heidegger-Gymnasium zwei fünfte Klassen einrichten. Das sind Zahlen, mit denen Schulleiter Eberhard Müller zufrieden ist, auch wenn es weniger Neuzugänge geworden sind. „Das ist die seit Jahren niedrigste Zahl, früher hatten wir immer über 40 Anmeldungen sagt Müller. Aber so ergäben sich zwei schöne Klassen die sich von der Schülerzahl her gut unterrichten ließen.

Dass es diesmal weniger Schüler sind, führt Müller darauf zurück, dass die Eltern inzwischen wieder mehr auf die Grundschulempfehlung achten. In diesem Jahr hätten fast alle Schüler im Gegensatz zu früher auch eine Gymnasialempfehlung. „Die Grundschulen stellen erfahrungsgemäß sehr gute Empfehlungen aus. Aber auch an den Realschulen sind sehr gute Schüler, die das Abitur schaffen können“, sagt Müller. Man nutze das Meßkircher Potenzial aus.

Angesichts der Anmeldezahlen in den Grundschulen geht Müller davon aus, dass auch in den kommenden Jahren ausreichend Nachwuchs für den Erhalt des Gymnasiums vorhanden ist. Er schätze, dass man etwa die Hälfte eines Schuljahrgangs aller Meßkircher Schüler zum Abitur führen könnte. Es gebe am Martin-Heidegger-Gymnasium nur ganz wenige Schüler, die nicht versetzt werden. Für gute Realschüler biete sich ja auch die Möglichkeit, am Gymnasium weiterzumachen.