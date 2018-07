Meßkircher Friedwald stirbt, wenn Gesetze sich lockern

Juristisch besteht in Deutschland ein Friedhofszwang. Doch viele Menschen wollen die Asche ihrer Verstorbenen im eigenen Garten bestatten oder zuhause aufbewahren. Sollte der Friedhofszwang aufgehoben werden, stünde ein möglicher Friedwald in Meßkirch vor dem Aus.

Von unserem Redakteur Dirk Thannheimer

„Die Debatte ist mir bekannt. Eine Prognose kann ich dazu aber nicht abgeben. Auch wenn so eine Gesetzesänderung kann plötzlich geschehen kann. Sollte es aber keinen Friedhofszwang mehr geben, wird ein Friedwald in Meßkirch immer unwahrscheinlicher“, sagt Bürgermeister Arne Zwick. „Die Angehörigen müssten dann keinen Baum mehr im Friedwald kaufen, um die Aschereste ihrer Verstorbenen im eigenen Garten zu bestatten.“ Hintergrund seiner Aussage ist die Forderung vieler Befürworter, den Bestattungszwang in Deutschland endgültig abzuschaffen. So wie in vielen europäischen Ländern, in denen es längst keinen Friedhofszwang mehr gibt.

Deshalb hatte die FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2000 einen Antrag zur Gesetzesänderung gestellt. Angehörige sollten demnach die Möglichkeit haben, die Aschereste der verbrannten Leiche mit nach Hause zu nehmen. Der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Romberg wies auch darauf hin, dass die bestehenden Regelungen, die eine Aufbewahrung der Asche nach der Feuerbestattung nur auf dem Friedhof erlauben, in Nordrhein-Westfalen ohnehin umgangen würden. Angehörige brächten die Verstorbenen zur Verbrennung zum Beispiel in die Niederlande und führten die Asche dann illegal wieder nach Deutschland ein.

Urnenanteil über 60 Prozent

Das war vor zehn Jahren und bis heute ist noch unklar, ob das Gesetz in Zukunft europaweit gelockert wird. Fest steht, dass sich immer mehr Angehörige eine Feuerbestattung wünschen. „Der Urnenanteil liegt deutlich über 60 Prozent“, sagt Patricia Stoll vom gleichnamigen Bestattungsinstitut in Meßkirch. Ein Grund für diesen Trend seien auch die geringeren Kosten. „Viele können sich keine Grabbestattung mehr leisten“, so Stoll. Sie beteiligt sich nicht an den Spekulationen, ob der Friedhofszwang in ein paar Jahren aufgehoben wird. Das Bestattungsgesetz sei Ländersache. Und in Baden-Württemberg und Bayern hinke man vielen Bundesländern hinterher.

Trotzdem will die Stadt Meßkirch auch im Hinblick auf eine eventuelle Abschaffung der Friedhofspflicht erst recht das Risiko bei den Vertragsverhandlungen mit der Fürstenbergischen Forstverwaltung so weit wie möglich minimieren. „Wir dürfen diesen Punkt nicht aus den Augen lassen und müssen darauf achten, hinterher keinen Stress mit dem Friedwald haben“, ergänzt Zwick. Finanziell, meint Zwick in erster Linie Dann lasse er lieber die Finger weg vom Friedwald. „Wir brauchen ihn nicht dringend.“