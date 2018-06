Meßkircher Frauen feiern ausgelassen

Die Stimmung ist riesig gewesen beim beliebten Frauenrabatz, der alle zwei Jahre von der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Meßkirch unter der Federführung von Carola Renn veranstaltet wird. Schon weit eine Stunde vor der Saalöffnung stand eine beeindruckende Menschenschlange vor dem Eingang zum Herz-Jesu-Heim.

Mit 13 Programmpunkten hatten die KFD-Frauen den Abend vollgepackt, auch an Stimmungsmusik fehlte es nicht. Dafür sorgte, wie auch schon vor zwei Jahren, Alleinunterhalter Rainer Hipp, der zusammen mit zwei Sicherheitsleuten für maskuline Momente des Abends sorgte. Die gingen allerdings im Meer der überbordenden Meßkircher Weiblichkeit unter, die es ganz offensichtlich genoss, einmal ganz unbeschwert und solidarisch die Fasnet auf Frauenart zu feiern.

Dass Frauen nicht nur in Konkurrenz zueinander stehen, sondern Schwestern im Geiste und auf dem Boden der Tatsachen sind, wussten die zahlreichen Akteurinnen auf der Bühne humorvoll zum Ausdruck zu bringen. Auch die extremen Seiten des Frauseins wurden auf die Schippe genommen. So trat das KFD-Team als „Cindy von Marzahn“ auf, der fleischgewordenen Ikone hauptstädtischer Unterschichtenkultur im schreiend pinken Jogginganzug. Das Publikum feierte die Tanzaufführung der achtfachen Cindy. Besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Tanzgruppe aus Veringenstadt. In diesem Jahr begeisterten die Frauen mit Choreografien zu Melodien von James-Bond-Filmen und als optisches Highlight als indische Tänzerinnen nach Bollywood. Die Frauen in farbenprächtigen Saris, gepaart mit grazilem Tanz und mitreißender Performance, begeisterten die Zuschauerinnen derart, dass sie lautstark zur Zugabe aufgefordert wurden. Ähnliche Faszination übte die Tanzgruppe „After Eight“ aus, die mit einem ausdrucksstarken Schmetterlingstanz bezauberte. Neben den optischen Glanzlichtern trugen auch weibliche Satiriker und schwäbische „Schwertgoschen“ ganz erheblich zur Stimmung bei.

Neugierige Nachbarin erheitert

Wenn Romana Specker die weibliche Neugier in ihrer Extremform, nämlich als Nachbarin, die alles mitkriegt, darstellt, darf sich die erheiterte Zuhörerin über die Übertreibung freuen, sofern sich ein solches Exemplar nicht in ihrer eigenen Nachbarschaft befindet. Weil der Abend unter dem Motto „Stars und Sterne“ stand, fand Nicki Hanke, dass ihre eigenen Gedanken darüber für das Publikum hilfreich sein könnten. Sie sei weder Star noch Stern und schon gar kein „chen“, was nicht nur daran läge, dass sie ihre Taille schon vor Jahren unauffindbar verloren habe. Bar jeden Glanzes sei sie „nur ein herabgefallener Meteoritenbollen“, bei dem keine Diäten helfen würden. Sie hätte zwei Diäten gleichzeitig ausprobiert – „bei einer wird man ja nicht satt“ – habe aber kein einziges Pfund abgenommen. Es lohne sich nicht, Kraft und Talente zu verschwenden. Immerhin: „Ich werd’ geliebt von Mann, Hund und Kind“.

Kuno, der Nachtwächter, alias Elisabeth Nabenhauer, nahm natürlich wieder die aktuelle Kommunal- und Weltgeschichte unter die närrische Lupe. Kuno riet den Stadtvätern, sich endlich mal in einer Sache zu einigen, damit endlich mal was vorangehe. Als Gegenentwurf zum Krematorium sollte endlich ein Spielplatz gebaut werden, denn Kinder gebe es in Meßkirch ja auch noch. Er räsonierte über überbezahlte Fußballer und Manager, redete dem Mindestlohn für Landwirte das Wort und spöttelte über die vom Agrarministerium gereimten Sprüche. Schlussendlich zog auch noch Anita Greiter über Gott und die Welt her.