Meßkircher feiern am Freitag Narrenmesse

In diesem Jahr findet am kommenden Freitag erstmals während der Fasnet eine Narrenmesse in der Liebfrauenkirche in Meßkirch statt. Diese wird in ökumenischer Zusammenarbeit von der römisch-katholischen und der alt-katholischen Gemeinde gestaltet.

Organisiert wird der Gottesdienst von den Narren der Katzenzunft und dem alt-katholischen Pfarrer Robert Geßmann. Sie hatten bereits während der Fasnet 2016 die Idee zu einer Narrenmesse in Meßkirch: „Mir wurde vergangenes Jahr die Nase geschliffen. Dabei hatte ich die Idee, dass wir dieses wunderbare Miteinander doch mit einer Messe verbinden könnten“, erklärt Pfarrer Geßmann. Ihm sei es wichtig gewesen, die Organisation der Messe auf viele Schultern zu verteilen. „So wird jeder etwas zum Gottesdienst beitragen. Die Narren werden beispielsweise ein paar ihrer Fasnetslieder spielen und die Fürbitten gestalten.“ Beim Einzug in die Kirche sollen die verschiedenen Figuren der Katzenzunft präsentiert werden.

Die Narrenmesse soll laut Pfarrer Geßmann eine Brücke schlagen zwischen dem Trubel der Fasnet und der anschließenden Fastenzeit. „Das Glaubensfest und die Fasnet haben viel miteinander zu tun. Die Fasnet ist die ausgelassene Zeit vor der Fastenzeit und richtet sich jedes Jahr nach dem Datum von Ostern“, sagt der Pfarrer. Er wolle an den Ursprung der Fasnet als letztes Fest vor dem Fasten erinnern.

Kinder und Erwachsene, die zur Narrenmesse kommen, seien eingeladen, eine Verkleidung anzuziehen. Findet der besondere Gottesdienst Wohlgefallen, könne sich der Pfarrer vorstellen, die Narrenmesse fest im Programm der Fasnet in Meßkirch zu etablieren. „Das will ich aber nicht vorschreiben, es hängt nun von der Akzeptanz der Messebesucher ab“, sagt Robert Geßmann.

Die Narrenmesse findet am morgigen Freitag um 16 Uhr in der Liebfrauenkirche in Meßkirch statt – und alle Christen und Narren sind eingeladen.