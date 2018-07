Meßkirch verabschiedet Wolfgang Sauter als Realschulrektor

Eine große Anzahl von Gästen hat am Dienstagnachmittag in einer Feierstunde in der Halle am Feldweg den Rektor der Grafen-von-Zimmern-Realschule Wolfgang Sauter offiziell in den Ruhestand verabschiedet und seinen Nachfolger Steffen Heyden in das Amt eingeführt.

Mit dem Zitat: „Der Ruhestand ist das, worauf man ein ganze Leben hinarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es soweit ist“, leitete Schulamtsdirektor Gerold Schultheiß vom Staatlichen Schulamt Albstadt der Verabschiedung von Wolfgang Sauter ein und zeichnete kurz seinen Werdegang nach: 1973 Abitur am Martin-Heidegger-Gymnasium in Meßkirch, 1974 Beginn des Studiums an der Uni Tübingen, 1981 Anstellung als Lehrer an der Liebfrauen-Realschule in Sigmaringen, und von 2004 bis 2018 war Sauter Lehrer und Rektor an der Grafen-von-Zimmern in Meßkirch.

Schultheiß fand bei der Verabschiedung lobende Worte für den erfahrenen Pädagogen, der auf gesellschaftliche und bildungspolitische Entwicklungen immer auch Antworten für die Strukturen der Grafen-von-Zimmern Realschule fand, Ziele und Erwartungen formulierte, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivierte und auch klare Worte der Kritik äußerte, wenn es notwendig erschien.

Rektor i.R. Sauter bedankte sich in seiner Abschiedsrede bei allen am Schulleben Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung und stelle dabei fest: „Die letzten Jahre in der Schulleitung waren die schönsten.“

Rektor Steffen Heyden, bisher Konrektor an der Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen, wird ab dem kommenden Schuljahr die Leitung der Realschule Meßkirch übernehmen und wurde von Schulrätin Eleonore Wiehl vom Staatlichen Schulamt eingesetzt.

Heyden ist gut vorbereitet für den Rektorenjob in Meßkirch

Sie stellte den Werdegang des neuen Schulleiters vor, der aus Münsingen stammt, mit seiner Familie in Leibertingen wohnt und seit fünf Jahren als Realschulkonrektor an der Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen arbeitet. Darüberhinaus ist Steffen nach zehnjähriger Tätigkeit als Realschullehrer an der TU in Kaiserslautern und beim Masterstudiengang Schulmanagement auf die Rektorenstelle an der Grafen-von-Zimmern-Realschule gut vorbereitet.

Der neue Rektor ist der Ansicht, dass die Realschule einer der tragenden Säulen des baden-württembergischen Schulsystems ist und entsprechend diesem Selbstverständnis sich weiterhin zukunftsorientiert entwickeln sollte. Im Übrigen sieht sich Heyden als Dienstleiter und stellt das Wohl der Schüler in den Vordergrund.

Grußworte von Bürgermeister Arne Zwick als Schulträger sowie Beiträge vom Lehrer-Kollegium (A. Diener und M. Dreher), vom Förderverein und vom Schülersprecher rundeten die zweistündige Feier ab. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom Schul-Chor, vom Eltern-Schüler-Chor und vom Eltern-Lehrer Chor jeweils unter Leitung von M. Dreher.

Zum Abschluss konnten sich die Anwesenden an einem umfang- und abwechslungsreichen Buffet stärken, das Schüler, Eltern und Lehrer vorbereitet hatten.