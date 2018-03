Meßkirch setzt auf den Baupiloten

Die Stadt Meßkirch geht bei der Vermarktung ihrer Bauplätze neue Wege: Seit Freitag, 23. Februar, sind die städtischen Bauplätze für Privatleute und Gewerbetreibende über das Internetportal www.baupilot.com einsehbar und reservierbar. Der Leiter des Ordnungsamtes, Martin Stehmer, berichtet im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ über die Vorteile.

Vor einem Vierteljahr habe die Stadtverwaltung ein Angebot der Firma Baupilot aus Maselheim im Landkreis Biberach bekommen. „Wir haben die Webseite testweise ausprobiert. Wir fanden sie gut“, sagt Stehmer. Der große Vorteil vom Baupiloten sei, dass alle Informationen künftig zentral auf einer Internetseite präsentiert werden können. „Man findet die Bauplatzpreise, die Größe des Grundstücks. Man kann Bauvorschriften hinterlegen. Mit einem QR-Code kann sich der Interessent die Informationen aufs Handy ziehen oder ein Exposé runterladen“, sagt Stehmer. Früher musste sich der Interessent die einzelnen Informationen zusammensuchen. Zudem können weitere Informationen hinterlegt werden, etwa wie es mit der Versorgung mit Schulen, Kindergärten oder Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe des Bauplatzes aussieht: „Man sieht alles, was es dort gibt.“ Für die Stadtverwaltung sei dies auch von Vorteil, da sie künftig alle Informationen zentral ins Internet stellen könne.

Über den Baupiloten können die Interessenten die Bauplätze ab sofort online reservieren. Dies sei vorher nicht möglich gewesen, als die Bauplätze noch über die Homepage der Stadt Meßkirch präsentiert wurden – der Status des Grundstücks sei somit sofort ersichtlich. „Man sieht auf einen Blick, ob das Grundstück noch frei ist oder nicht, ob es eine Warteliste gibt“, sagt Stehmer.

Zudem sei auch die Lage des Bauplatzes in der Region gleich ersichtlich. Dies geschieht über eine Google-Maps-Anzeige. „So ist erkennbar, ob das Grundstück zentral liegt oder in einem der Meßkircher Teilorte.“ Der Baupilot sei bedienungsfreundlich, sagt Stehmer.

Momentan sind über den Baupiloten die verfügbaren Grundstücke in folgenden Baugebieten einsehbar: Engelswieser Weg in der Kernstadt, Kapellenösch II in Igelswies, Öhmdwiesen in Rohrdorf und Am Jordanbach in Rengetsweiler. Demnächst sollen noch Bauplätze in Langenhart, Heudorf und Menningen aufgenommen werden. Zudem soll das städtische Baulückenkataster integriert werden: Hier können Privatleute ihre Grundstücke der Öffentlichkeit präsentieren. Gewerbetreibende können sich über den Baupiloten die freien Grundstücke im interkommunalen Industriepark Nördlicher Bodensee bei Heudorf anschauen und reservieren. Da Meßkirch erst seit einer Woche im Baupiloten präsent sei, gebe es bisher noch keine Reservierungen über das Portal. Das neue Angebot werde noch weiter publik gemacht, kündigt Stehmer an. Neben Meßkirch sei auch die Gemeinde Ostrach mit ihren Bauplätzen auf der Internetseite vertreten. Die bisherige Bauplatzsuche über die Homepage der Stadt Meßkirch werde bald offline geschaltet. Ein Link soll dann direkt auf den Baupiloten verweisen, sagt der Ordnungsamtsleiter.