Meßkirch ändert Verkehrsführung in der Conradin-Kreutzer-Straße

Einstimmig hat der Meßkircher Gemeinderat die Vorplanung für ein neues Verkehrskonzept für die Conradin-Kreutzer-Straße verabschiedet. Vor dem Hintergrund des geplanten Kindergartenneubaus soll aus Gründen der Sicherheit von Schul- und Kindergartenkindern die Verkehrsführung komplett geändert werden. Als problematisch sahen einige Gemeinderäte den geplanten Wegfall von etlichen Parkplätzen in der neuen Planung an.

Im November vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat festgelegt, dass der neue Kindergarten an der Conradin-Kreutzer-Straße auf dem ehemaligen Räffle-Grundstück erfolgen soll. Durch die räumlich enge Verbindung von Conradin-Kreutzer-Schule und Kindergarten würde dort ein erhöhter Hol- und Bringeverkehr entstehen, dem man mit einer entsprechenden Verkehrsführung Rechnung tragen muss. Nach internen Vorüberlegungen wurden die Ideen mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises und dem Arbeitskreis zur Entwicklung des Kindergartens an diesem Standort abgestimmt.

Das Ingenieurbüro Kovacic aus Sigmaringen hat daraufhin eine erste Planung erstellt. Das Konzept bezieht sowohl den Auto- wie auch den Busverkehr ein. Vorgesehen ist eine zweiseitige Einbahnstraßenregelung. Von der Bahnhofstraße kommend wird die Schulstraße als zentrale Zufahrtsstraße zur Einbahnstraße. Auf der Conradin-Kreutzerstraße geht es dann jeweils nach links zur Schule und nach rechts zum Kindergarten als Einbahnstraße weiter. Linker Hand führt die Straße dann bis zur Kreuzung Karlstraße, die links als Einbahnstraße wieder zurück zur Bahnhofstraße führt. Von der Grabenbachstraße aus geht es ebenfalls als Einbahnstraße bis zur Kreuzung und dann nach links in die Josef-Bender-Straße oder nach rechts in die Karlstraße.

Die Conradin-Kreutzer-Straße führt ab der Schulstraße rechts als Einbahn bis zur Kreuzung Brühlstraße. Von da aus geht es mit Gegenverkehr in Richtung Stadthalle. Der künftige Kindergartenverkehr wird somit vom Schulverkehr abgelenkt. An den Straßenrändern sollen Kurzzeitparkplätze für die Elternautos entstehen. In Richtung der Schule wird es eine Aussteigezone für die Busse geben, Elternautos können am Straßenrand anhalten oder die Parkplätze entlang der Straße nutzen.

Parkplätze vor der Schule sollen ganz entfallen

Die Parkplätze vor der Schule, die von Lehrern und Sparkassenkunden genutzt werden, sollen bei diesem Konzept wegfallen. Es wird dabei darauf verwiesen, dass ja entlang der Kreutzer-Straße bis hin zum Stadthallenparkplatz genügend Parkplätze zur Verfügung stünden, die auch von den Lehrern genutzt werden können.

Stadtrat Karl-Heinz Thoma (CDU) schlug vor, den Raum der Parkplätze vor der Schule zu einer Art Busbahnhof umzugestalten, und sein Fraktionskollege Jürgen Alber fand die Idee grundsätzlich gut, gab aber zu bedenken, dass bei der ohnehin stark reduzierten Parksituation auch in der Karlstraße auf die Plätze vor der Schule eigentlich nicht verzichtet werden könne. Auf Anfrage von Insa Bix (CDU) erklärte Bürgemeister Arne Zwick, ein Gespräch mit der ebenfalls von der Parkplatzstreichung betroffenen Sparkasse habe bislang noch nicht stattgefunden.

In der Sitzung wurden verschiedene Ergänzungs- oder Veränderungsideen geäußert, darunter die Beschränkung der Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer oder ein Treppendurchbruch an der Mauer zur Schule hin. Auch die Situation der Fahrradfahrer ist noch nicht berücksichtigt. Diese Dinge sollen jetzt bei der Fortführung der Planung auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Die neue Verkehrsführung soll möglichst schnell umgesetzt werden, damit im kommenden Jahr mit den Arbeiten für den Kindergarten begonnen werden kann.