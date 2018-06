Mauch und Offner können sieben Wohneinheiten errichten

Einstimmig haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses den vom Meßkircher Architekturbüro Mauch und Offner eingereichten Bauantrag für einen Neubau mit sieben Wohneinheiten beim Stachus befürwortet. Das Gebäude entsteht auf dem ehemaligen Feuerwehrareal vor dem Orient-Basar auf einem rund 1100 Quadratmeter großen Grundstück. „Ein zweiter Bauabschnitt wäre auf der dortigen Parkfläche möglich“, sagte Bürgermeister Arne Zwick in der Sitzung am Dienstag. Der Grundstücksverkauf stehe noch an, bisher sei das Gelände nur reserviert.

Unter dem Motto „Komfortwohnen am Stachus – barrierefrei, nah, modern“ sollen zwei miteinander verbundene Kuben entstehen. In diesen sind eine Penthousewohnung mit rund 70 Quadratmetern Größe, drei Drei-Zimmer-Appartements zu je etwa 90 Quadratmetern und drei zirka 110 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Appartements vorgesehen. Alles komplett barrierefrei. Ein Aufzug verbindet die Geschosse.

Ursprünglich hatte das Büro Mauch und Offner vor, eine Eigentümergemeinschaft das Projekt realisieren zu lassen. Für fünf der Wohnungen konnten Interessenten gewonnen werden, doch dann habe sich der Meßkircher Metallbauunternehmer Anton Oschwald bereit erklärt, den Bau als Alleininvestor zu verwirklichen, berichtet Architekt Florian Offner. „Er will die Wohnungen später vermieten.“ Im Frühjahr 2016 soll der Bau beginnen, die Fertigstellung könnte im Sommer 2017 erfolgen.

Das Meßkircher Architektenbüro plane zudem weitere zentrumsnahe Bauprojekte in der Kernstadt, kündigt Offner an – es soll sich dabei um Eigentumswohnungen handeln.