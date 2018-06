Maschinenring räumt und streut

Einstimmig haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderats den Auftrag für den Räum- und Streudienst in Meßkirch-Nord, Igelswies, Menningen und Ringgenbach an den Maschinenring vergeben. Dieser hatte diese Arbeit bereits in der Vergangenheit übernommen und bat um Verlängerung des Vertrages zu den gleichen Konditionen wie bisher. Da dies bisher tadellos funktioniert habe, wie Stadtbaumeitser Thomas Kölschbach berichtete, stimmte das Gremium zu.