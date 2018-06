Mann beleidigt und bedroht Bauarbeiter

Von Schwäbische Zeitung

Am Samstag, gegen 14 Uhr, wurden in Wangen (Kreis Ravensburg) Rettungskräfte alarmiert, da versehentlich ein 1,5 Jahre altes Kind in einem Auto auf dem Parkplatz Humbrechts eingeschlossen wurde.

Als die Eltern sich außerhalb des Fahrzeugs aufhielten, hatte das Kind beim Spielen mit dem Fahrzeugschlüssel den Pkw verriegelt. Der Pkw stand in der Sonne und sämtliche Fenster waren verschlossen. Das Kind war augenscheinlich aufgeregt und schweißgebadet.