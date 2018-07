Linksabbiegen ist am schwersten

Auf die Straße achten, mit einer Hand den Lenker loslassen und Handzeichen geben, einen Blick über die Schulter werfen, auf den Gegenverkehr aufpassen und schließlich nach links abbiegen: ganz schön kompliziert. Auf dem Verkehrsübungsplatz hinter dem Meßkircher Feuerwehrhaus sind am Dienstagvormittag 13 Kinder auf Fahrrädern unterwegs, die Sonne brennt bereits ziemlich gnadenlos vom Himmel. Schatten? Fehlanzeige. Trotzdem treten die Neun- bis 14-Jährigen kräftig in die Pedale – manche total konzentriert und schon ziemlich routiniert, andere noch ein bisschen unsicher. Was sie gemeinsam haben: Sie alle sind Flüchtlingskinder und leben mit ihren Familien in der kommunalen Anschlussunterbringung.

„Wir haben einfach einen Bedarf festgestellt und so ein Training daher vergangenes Jahr zum ersten Mal in Sigmaringen durchgeführt“, sagt Manuela Friedrich, die beim Caritasverband Sigmaringen in der Flüchtlingshilfe tätig und mit ihrer Kollegin Sonja Mühlhauser in Meßkirch vor Ort ist. „Vielen sind schlicht und ergreifend die deutschen Verkehrsregeln nicht bekannt.“ Die Kinder auf dem Meßkircher Verkehrsübungsplatz kommen aus Syrien, aus der Türkei, aus Nigeria.

Was ist eine Einbahnstraße? Was bedeutet das dreieckige Schild mit dem roten Rand? Wie kommt man sicher an einem Hindernis vorbei? Was Kinder im Kreis Sigmaringen spätestens als Viertklässler in der mobilen Jugendverkehrsschule lernen, ist für die Kinder aus fernen Ländern häufig Neuland. In dem Training lernen sie an zwei Vormittagen in Theorie und Praxis, wie man sich als Radfahrer im Straßenverkehr verhalten muss.

„Wir machen mit den Kindern eine Art Grundausbildung“, sagt Kurt Hinz, der am Standort Sigmaringen im Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz arbeitet. Das Training in Meßkirch leitet er zusammen mit seiner Kollegin Birgitta Widmann. „Sie lernen von uns einfache Verkehrsvorschriften wie Vorfahrtregeln, das richtige Verhalten an Einmündungen oder wie sie ein Hindernis passieren.“ Dafür haben er und Birgitta Widmann eine kleine Schikane aus Kegeln in den Parcours eingebaut. „Anfangs fliegen die Kegel in alle Richtungen“, sagt Hinz. „Aber wenn die Kinder es zum ersten Mal geschafft haben, ist das für sie ein riesiges Erfolgserlebnis.“

Doch die Kinder absolvieren am Dienstag bereits ihren zweiten Trainingstag, da geht vieles schon leichter von der Hand als am Anfang. Dann allerdings verkompliziert Birgitta Widmann die Verkehrslage drastisch: Sind zunächst alle Kinder brav hintereinander gefahren, gibt es nun beim Linksabbiegen plötzlich Gegenverkehr – und gleich ein paar Beinahe-Unfälle. „Ihr müsst auf den Gegenverkehr achten, der hat Vorfahrt“, ruft Widmann und zieht einen Jungen aus dem Verkehr, der obendrein ein bisschen draufgängerisch ein Mädchen überholt hat; das ist nicht erlaubt.

„Es ist schon auch ein kleiner Integrationskurs“, sagt Kurt Hinz. „Die Jungen müssen auch mal hinter den Mädchen herfahren, auch wenn ihnen das vielleicht nicht passt und lernen dadurch, dass hier vielleicht ein paar Dinge anders laufen als in ihrer Heimat.“ Oft seien die Mädchen aber auch einfach die Konzentrierteren, manche hätten in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt. Andere tun sich noch ein bisschen schwer mit den ganzen Regeln.

Auch die Bewegungsabläufe haben es durchaus in sich: Was erfahrenen Radfahrern längst in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist für die Kinder harte Arbeit. Und klar ist auf jeden Fall: Linksabbiegen ist am schwersten.