Lautsprecheranlage kommt im Rat zum Einsatz

In der Sitzung des Meßkircher Gemeinderats ist am Dienstagabend eine Lautsprecheranlage probeweise zum Einsatz gekommen.

Am Ende der öffentlichen Sitzung fragte Bürgermeister Arne Zwick die anwesenden Bürger, wie sie diese Neuerung finden. „Sehr gut“, lautete die einhellige Meinung. Ein Zeitpunkt für die feste Installation der Anlage steht noch nicht fest, soll aber bald festgelegt werden, sagte der Bürgermeister auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Auch aus den Reihen der Gemeidenräte waren die Rückmeldungen zu der neuen Technik sehr positiv. 30000 Euro beträgt der Haushaltsansatz für die Lautsprecheranlage im Ratssaal.

Der Ex-SPD-Stadtrat Rüdiger Hillenbrand hatte in der Vergangenheit eine Bürgerinitiative gegründet mit dem Namen „Mikrofon in den Ratssaal“ und rund elf Unterschriften für die Anschaffung einer solchen Anlage gesammelt. Hillenbrand war in der jüngsten Sitzung nicht anwesend, sodass er die neue Technik nicht begutachten konnte. Er war am Dienstagabend auf einer wichtigen SPD-Sitzung in Bad Saulgau, bei der der anstehende Bundestagswahlkampf besprochen wurde. Sonst ist er bei nahezu jeder Sitzung im Publikum.

„Dass ich aber mit meiner Bürgerinitiative trotzdem Erfolg hatte, soll für alle Bürger Ansporn sein, dem Gemeinderat und der Verwaltung Dampf zu machen“, teilt Hillenbrand der „Schwäbischen Zeitung“ mit. „Ich kann nur dazu auffordern: Gehen Sie zur Gemeinderatssitzung, zeigen Sie Präsenz, melden Sie sich zu Wort – man versteht sich ja jetzt.“