Lange Museumsnacht bietet viel Musik und Kultur

Die lange Museumsnacht im Schloss Meßkirch gehört inzwischen zum festen Veranstaltungsprogramm der Stadt. Dieses Jahr findet die Veranstaltung am Freitag, 25. September, ab 19 Uhr statt. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik, Führungen und Vorträgen. Zum Abschluss findet ein großes Feuerwerk statt.

Bereits zum zweiten Mal öffnen dieses Jahr auch die Stadtkirche St. Martin und die katholische öffentliche Bücherei im Herz-Jesu-Heim ihre Pforten. Zum ersten Mal mit dabei ist das Haus der Musik mit Klavier-konzerten und einer Jam-Session. Für die Besucher stehen Speisen vom Gasthof „Zum Adler Leitishofen“ bereit.

Das Schloss öffnet um 19 Uhr seine Tore, das Programm beginnt um 19.30 Uhr im Festsaal mit der Begrüßung durch Bürgermeister Arne Zwick. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch den Kinder- und Jugend-Chor „Laut-los“ aus Sauldorf-Bichtlingen unter der Leitung von Volker Nagel. Freche Blasmusik geben „HeiliXblechle“ auf der Bühne im Festsaal zum Besten. Das ungewöhnliche Ensemble aus Posaune und Trompete um den Bariton Bernhard Bitterwolf fühlt sich bei Swing und Ragtime ebenso zu Hause wie in der Turmbläsermusik, der Renaissance oder typischen Brass-Titeln. Die vier Musiker, die alle bekennende Oberschwaben sind, gelten nicht nur als virtuose Bläser, sondern auch als spitzzüngige Unterhalter.

In der Kreisgalerie im Schloss haben die Gäste die Möglichkeit, um 20 Uhr in der Sonderausstellung „Gerhard Langenfeld – Bilderspiegel“ an einem Gespräch zwischen Langenfeld und Kreiskulturreferent Edwin Ernst Weber teilzunehmen. Um 21.30 Uhr folgt eine Führung durch die Dauerausstellung. Schlossführungen werden jeweils um 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr angeboten.

Vorträge im Oldtimermuseum

Ralf Dreher von den Oldtimerfreunden referiert um 20 Uhr unter dem Titel „Erst Flugzeugbau, dann Autos auf drei Rädern“ über den Fahrzeugtyp Messerschmitt-Kabinenroller. Um 21 Uhr folgt ein Vortrag von Egon Pfeifer über das Entstehen des Oldtimermuseums in Meßkirch. Für alle Martin-Heidegger-Interessierten findet um 22 Uhr ein Vortag des Heidegger-Schülers Werner Fischer statt. Andrea Braun-Henle wird im Seminarraum über die Geschichte des Schlosses berichten.

In der St. Martinskirche ist ab 20 Uhr das Ensemble „Entzücklika“ zu hören. Die katholische öffentliche Bücherei St. Martin im Herz-Jesu-Heim lädt an diesem Abend zum Kennenlernen ein. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können die Besucher in die Welt der Bücher hineinschnuppern. Als besonderes Angebot wird an diesem Abend ein Schallplatten-Flohmarkt veranstaltet. Außerdem finden diverse Lesungen statt.

Tomislav Baynov spielt Piano-Serenade

Im Haus der Musik gibt Professor Tomislav Baynov um 20.15 Uhr eine Piano-Serenade. Um 21 Uhr folgt ein Klavierkonzert. Von 18 bis 20 Uhr veranstaltet Jens Richter von der Musikschule Rohrdorf einen Cajon-Trommelworkshop. Ab 21.45 Uhr gibt es dann eine Jam-Session mit Cajon und Gitarren und musikalischen Gästen. Hier kann der Spaßfaktor des miteinander improvisieren und musizieren einmal live erlebt werden. Es soll der Startschuss für das neue Trommel-Orchester Meßkirch sein (die SZ berichtete).

Ein großes Feuerwerk um 23.30 Uhr rundet das Programm ab.

Eintritt: Das gesamte Kulturprogramm gibt es für sieben Euro, Jugendliche zahlen ermäßigt drei Euro. Weitere Informationen gibt bei der Tourist-Information unter Telefon 07575/20646 oder auf

www.schloss-messkirch.de