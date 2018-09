Lange Museumsnacht bietet ein vielfältiges Programm

Nach zwei Jahren findet am morgigen Freitag, 21. September, wieder eine Lange Museumsnacht im und um das Schloss Meßkirch statt.

Die Besucher dürfen sich auf ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Musik, Führungen und Vorträgen freuen. Außerdem gibt es wieder kulinarische Köstlichkeiten aus der Region vom Gasthof „Zum Adler“ Leitishofen. Das Schloss öffnet um 18.30 Uhr, das Programm startet um 19 Uhr.

Der oberschwäbische Barde Bernhard Bitterwolf präsentiert Bewährtes und Experimentelles in Wort und Musik. Es erwartet die Besucher eine Reminiszenz an den Barockprediger Sebastian Sailer (siehe auch links) und ganz bestimmt kommt dabei eines nicht zu kurz: die Mundart, der an diesem Abend mehrmals freudvoll gehuldigt wird.

In der Kreisgalerie haben die Gäste die Möglichkeit um 20 Uhr an einer Führung durch die Sonderausstellung „Wandlungen – Mutations. Deutsch-französische Erkundungen auf dem Hartmannsweiler Kopf. Fotografien von Natalie Savey und Tobias Kern“ teilzunehmen. Um 21.30 Uhr folgt eine Führung durch die Dauerausstellung.

Im Turmzimmer ist das Kunstprojekt „So ein goldenes Land“, eine Ausstellung und Hörinstallation zu sehen. Als „Goldenes Land“ wurde Deutschland vielen Flüchtlingen angepriesen. Aber wie sehen es die Menschen, die schon lange oder schon immer hier leben? Wie sehen es Menschen, die freiwillig und ehrenamtlich Flüchtlinge begleiten oder ihnen im Kontext ihrer Arbeit begegnen? 2016 hat für viele eine Neubewertung stattgefunden. Ist unser Land so goldstrahlend, weil so viele unterschiedliche Menschen hier Raum zum Leben finden können und sollen? Oder ist unser Land so golden und daher ein so wertvoller Schatz, den es vor allem zu schützen gilt, der nicht geteilt werden sollte, damit er nicht an Wert verliert?

Verschiedene Führungen

Es werden wieder diverse Führungen angeboten. Es erwartet die Besucher beispielsweise zwei Führungen durch das „Schlössle“ oder auch um 20.45 Uhr eine Führung durch die St. Martinskirche.

Freunde von Automobilen bekommen untermalt von unterhaltsamer Schlagermusik eine tolle Sonderausstellung im Oldtimermuseum in der Remise geboten. Interessierte erhalten auf Wunsch gerne auch eine Führung.

Der Jungchor Regenbogen aus Wald singt ab 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Eine breite Altersstruktur und sehr viel Spaß am gemeinsamen Singen, zeichnen den Chor aus. Das vielfältige Repertoire umfasst mitreißende neue Geistliche Lieder, Gospels, Lieder aus anderen Kulturen, Pop-Songs und internationale Musik.

Die katholische Bücherei St. Martin im Herz-Jesu lädt an diesem Abend zum zu zwei besonderen Lesungen ein. Dorothea Böhme liest aus ihrem neuesten Krimi „Schwabenblues“ und Gerd Stiefel ist um 21 Uhr für die Lesung aus dem Buch „Via Bologna – Ein Toter in Hohenzollern“ in der Bücherei zu Gast.

Im Haus der Musik gibt Professor Tomislav Baynov mit verschiedensten Künstlern sein Bestes dar.

Das gesamte Kulturprogramm gibt es für nur sieben Euro an der Abendkasse, Vorverkaufspreis fünf Euro. Jugendliche zahlen ermäßigt Euro, Kinder unter zwölf Jahren sind kostenfrei. Tickets gibt es in der Tourist-Information.