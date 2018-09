Landjugend feiert Sommerfest

Es war ein Sommerfest, das wieder viele Freundschaften unter den Landjugend-Mitgliedern den KLJB-ler aus der Region festigte, das am vergangenen Wochenende in der Benzenburghalle in Rohrdorf gefeiert wurde. Beim gemütlichen Feierabendhock am Freitag waren es die beiden Musikkapellen von Heudorf und Rohrdorf, die mit ihrem großen Repertoire an den Musikvorträgen bis in den späten Abend hinein für Unterhaltung und gute Stimmung sorgten. Ganz im Sinne der vielen jungen Besucher traf man sich am Samstagabend noch zu einer Fete in der Halle bei Unterhaltung und Light-Show mit DJ JS Sand-Light. Foto: Karl Mägerle