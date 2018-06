Kolpingjugend probt für ihr Kindertheater

Kinder und Jugendliche der Meßkircher Kolpingsfamilie wollen am 12. und 19. November zum zweiten Mal im Martinssaal mit einem Kindertheater auf sich aufmerksam machen. Aufgeführt wird das Dschungelmärchen „Affentanz und Urwaldzauber“ von Kathrin Brügmann-Straub.

31 junge Schauspieler und Statisten zwischen drei und 16 Jahren sowie junge Musiker aus dem Musikensemble der Meßkircher Jugendkapelle proben bereits seit Anfang September für die Aufführung. Mit „Affentanz und Urwaldzauber“ hat die Spielleitung sich dieses Mal ein Dschungelmärchen ausgesucht, das knapp eine Stunde lang die Wirklichkeit vergessen lässt. Die Spielleiter Martin Schlude sowie Gloria und Isolde Lotzer hoffen, dass die Zuschauer genauso viel Freude am Geschehen haben werden wie die jungen Schauspieler selbst.

So will in dem Stück eine perfektionistische Professorin aus einem Urwald eine Art genormte Baumschule machen. Dabei entscheidet sie mit dem Maßband, welche Pflanze und welches Tier der Norm entspricht. Wer nicht der Norm entspricht, wird zurechtgeschnitten, ausgerissen oder vertrieben. Die Kinder Mumba und Kimmi, das Fabelwesen Nikodemus, die Affen und der Tiger Fatka wollen da nicht tatenlos zusehen. Sie suchen deshalb nach Musafa, dem Urwald-Magier. Er ist der einzige, der ihnen noch helfen kann. Natürlich ist dabei Mut gefragt und, wie fast in jedem Märchen, auch etwas Zauberei mit dabei. Zurzeit proben die Kinder zweimal in der Woche für jeweils drei Stunden. 22 Nachwuchsschauspieler haben eine Sprechrolle, neun weitere Kinder wirken als Statisten mit.

Die musikalische Leitung von Chor und Instrumentalgruppe liegt in den Händen von Wolfgang Lipp und Alexandra Kramer. Wer in die aktuellen Proben hineinhört, stellt schnell fest: Alle Mitwirkenden sind voller Eifer mit dabei und haben eine Menge Spaß.

Nachdem die bisherigen Freilichtspiele stets mit großen Anstrengungen und erheblichem finanziellem Aufwand verbunden waren, hat der Vorstand der Kolpingsfamilie vor zwei Jahren beschlossen, nur noch alle vier Jahre ein großes Freilichtspiel aufzuführen. Dazwischen soll künftig Platz für Kindertheater sein. So wie bereits 2014, als Kinder- und Jungkolping das Stück „Das Eisenherz“ von Christian Andersen mit großem Erfolg aufführten.

Karten für das Kindertheater „Affentanz und Urwaldzauber“ gibt es am 6. November beim Pfarrfest St. Martin von 13 bis 17 Uhr am Stand der Kolpingsfamilie, danach bei Raumausstattung Otto Schlegel. Kinder zahlen fünf, Erwachsene sieben Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 20 Euro.