Klosterstadt-Team legt Stationen des Rundgangs fest

Im Dickicht tut sich was. Im Wald bei Langenhart, abseits der befestigten Wege, sind am Mittwochmorgen zahlreiche Mitarbeiter von Campus Galli eifrig damit beschäftigt, Holz kleinzusägen und zu sammeln. Die einen tragen große Reisig-Bündel aus dem Wald, andere schultern gleich ganze Baumstämme. „Holz retten“ nennt das Thomas Fuhrmann, der bis vor Kurzem fürs Pfullendorfer Werkstättle Langzeitarbeitslose im ehemaligen Gasthof Löwen angeleitet hat und seit Anfang dieses Monats festangestellter Campus-Galli-Mitarbeiter ist.

„Wir können alles gebrauchen, vom Stamm bis zum Blatt.“ Aus dünnen Zweigen könnten später Körbe werden, aus den dicken Zäune. Und sogar das Laub kann für die Klosterstadt-Baustelle wichtig werden – zumindest, wenn es noch grün ist: „Vor Kurzem haben wir mit Birkenblättern Wolle gefärbt“, sagt Fuhrmann. Die wird demnächst gesponnen und schließlich irgendwann zu einem mittelalterlichen Kleidungsstück weiterverarbeitet.

Das Treiben im Unterholz zeugt davon, dass Bert M. Geurtens Traum von der karolingischen Klosterstadt kurz davor ist, Wirklichkeit zu werden. Bereits kurz vor Weihnachten wurden mit einem Vermesser die ersten Wege abgesteckt, und Mitarbeiter des Bauhofs haben danach eine erste Gasse freigemacht, damit sich das Team besser im Wald bewegen kann. „Als Nächstes schneidet das Forstamt Schneisen frei, damit richtige Wege angelegt werden können“, sagt Thomas Fuhrmann. In den kommenden Tagen ist also wahrscheinlich noch einiges los im Wald, denn noch lässt die Witterung solche Arbeiten zu. Sollte noch einmal richtig Schnee fallen, müsste das Team im Wald wohl eine Zwangspause einlegen.

Daran hat natürlich niemand ein Interesse. Viele derjenigen, die über das Werkstättle an Campus Galli vermittelt wurden und im Löwen Körbe geflochten, Kleidung hergestellt und mit Holz gearbeitet haben, sind bei der Stange geblieben. Ihnen ist anzumerken, dass sie dem offiziellen Start des Mammutprojekts nun richtig entgegenfiebern, es soll endlich losgehen. „Die Motivation im Team ist toll“, sagt Fuhrmann. Nicht zu vergleichen mit seinen Erfahrungen, die er mal in einem niedersächsischen Möbellager gesammelt habe, wo die meisten sich eher hingequält hätten. Für die Klosterstadt zu arbeiten, sei für viele eben etwas ganz Besonderes – und für ein paar von ihnen hat sich dadurch auch schon eine echte Perspektive ergeben: Drei der ehemals Langzeitarbeitslosen werden künftig fest bei Campus Galli arbeiten, erzählt Fuhrmann.

Doch es tummeln sich noch weitere Helfer zwischen den kahlen Bäumen, die die lausige Kälte, den teils knöcheltiefen Matsch und die anstrengende Arbeit nicht scheuen. Jens Lautenschläger aus Esslingen und Tim Hahn aus Stuttgart sind extra vorbeigekommen, um sich schon mal nützlich zu machen – später werden die beiden Steinmetze dann fest auf der Klosterstadtbaustelle arbeiten. Und auch Bert M. Geurten ist da, er hat sich für heute Großes vorgenommen: Er und sein Team legen die Stationen fest, die entlang des späteren Rundwegs liegen, über den die Besucher der Klosterstadt geführt werden.

„Wir müssen es schaffen, dass die Leute verweilen“, sagt er. Deshalb sei es von Anfang an „das A und O“, dass an allen Stationen etwas passiert. Es sei ein Denkfehler zu glauben, dass die Klosterstadt in den ersten Jahren noch nichts zu bieten habe, da nichts zu sehen sei. „Da sind ja Leute, die man bei der Arbeit beobachten kann.“ Und so nett er sich auch selbst finde: „Wenn ich sehe, dass Stationen nicht besetzt sind, werde ich wahrscheinlich rasend.“ Zwölf bis 14 Punkte wird es geben, an denen die Mitarbeiter ihr mittelalterliches Handwerk zeigen. Da wird dann vom ersten Tag an Holz verarbeitet, Brot gebacken oder ein Gemüsegarten angelegt – und auch einen Marktplatz wird es an der Stelle geben, wo jetzt nur Schlamm und Gestrüpp ist. Bis es so weit ist, haben alle aber noch viel zu tun. Denn auch wenn der Bau der Klosterstadt ein jahrzehntelanger Prozess sein wird, eines soll bis zur Eröffnung an jeder Station stehen: eine einfache Hütte. Deren Bau und noch etwas mehr Infrastruktur stehen ganz oben auf der To-do-Liste.