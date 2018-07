Kinder vor den Augen der Mutter von Auto erfasst

Eine Mutter hat in Meßkirch hilflos mit ansehen müssen, wie ihre Kinder von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurden.

Die Familie wollte am Freitagabend nach Polizeiangaben vom Sonntag gemeinsam auf einem Fußgängerüberweg die Grabenbachstraße überqueren, was ein 41 Jahre alter Autofahrer jedoch zu spät erkannte. Das Auto erfasste die beiden Kinder, schleuderte sie zu Boden und verletzte sie schwer. Die Mutter blieb unverletzt. Die beiden Kinder wurden nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht. (lsw)