Keine Filialschließungen geplant

Gute Nachrichten für die Kunden der Volksbank Meßkirch: Es sind aktuell keine konkreten Filialschließungen geplant. Dies sagten die Bankvorstände Karl Springindschmitten und Markus Herz beim Bilanz-Pressegespräch am Mittwoch. Insgesamt hat die Bank elf Filialen.

„Wir werden die Filialen aber wieder auf den Prüfstand stellen. Unsere Kleinstfilialen werden nicht ewig bestehen. Rein betriebswirtschaftlich sind sie nicht rentabel“, sagte Springindschmitten. „Wir schauen auf die Nutzung“, ergänzte Herz. Die Zahl der Kunden, die vor allem Online-Banking betreiben, nehme zu. Etwa die Hälfte der rund 13 000 Girokonten der Bank werden online geführt. Dank der VR-Banking-App könne dies auch mit dem Smartphone erledigt werden. „Dies ersetzt aber nicht die persönliche Beratung“, sagte Springindschmitten. „Unser Geschäftsmodell ist es, vor Ort zu sein.“

Mit dem Geschäftsjahr 2017 sind die beiden Bankchefs sehr zufrieden. Das betreute Kundenvolumen konnte um 39 Millionen Euro auf 720 Millionen Euro gesteigert werden, ein Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Es war ein wirtschaftlich gutes Jahr für Deutschland, davon haben auch wir profitiert“, sagte Springindschmitten. Trotz Nullzinsen stieg das betreute Kundenanlagevolumen um 30 Millionen Euro auf 435 Millionen Euro an. Aktien und spezielle Sparpläne werden für die Kunden immer interessanter, um Renditen zu erzielen, sagte Herz. Erfreulich entwickelte sich auch das Kreditgeschäft: Das betreute Kreditvolumen stieg von 276 Millionen auf 284 Millionen Euro an. Neukreditzusagen in Höhe von 47 Millionen Euro wurden getätigt. Davon dienten 25,1 Millionen Euro der Baufinanzierung, 12,7 Millionen waren Darlehen an Gewerbetreibende und 4,4 Millionen an Landwirte. Auch für 2018 erwarten die beiden Bankchefs ein gut laufendes Kreditgeschäft: „Der Bau-Boom ist ungebrochen“, sagte Springindschmitten.

Lebensversicherungen werden als Altersvorsorge immer attraktiver: So verzeichnete diese Sparte im vergangenen Jahr mit 9,3 Millionen Euro neu abgeschlossener Verträge einen Rekord. Auch das Immobiliengeschäft sei gut verlaufen: 21 Objekte wurden vermittelt. Es werde jedoch weiterhin Wohnraum in der Region benötigt, sagten die beiden. „Bauen ist teuer geworden. Man bekommt heute kein Einfamilienhaus in einfachster Bauart für unter 400 000 Euro“, sagte Springindschmitten.

Bei der Ertragslage der Bank konnte der Negativtrend der vergangenen Jahre gebrochen werden. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um rund 300 000 Euro. Ein erhöhter Provisionsertrag und Kosteneinsparungen sind dafür verantwortlich. Die Volksbank habe eine gute Liquiditätslage – eine Fusion mit einer anderen Bank stehe daher nicht zur Debatte. „Wir wollen unsere Autarkie behalten“, sagte Herz.

Springindschmitten und Herz berichteten, dass die Volksbank im vergangenen Jahr rund 42 000 Euro für Kindergärten, Schulen, Vereine und Organisationen gespendet habe. Die Volksbank zahle regelmäßig zwischen 450 000 und 500 000 Euro an Gewerbesteuern. Für die 90 Mitarbeiter der Bank werden 4,2 Millionen Euro an Löhnen ausbezahlt: „Das ist Kaufkraft, die in der Region bleibt“, sagte Springindschmitten.

Die Niedrigzinsphase werde auch im nächsten Jahr anhalten, waren sich die beiden Bankchefs einig. „Wir sehen positiv in die Zukunft. Die deutschen Unternehmen werden weiter gute Zahlen produzieren, das ist ein guter Rückhalt für den Aktienmarkt“, sagte Herz. Allerdings werde für 2018 mit einem schlechteren Betriebsergebnis als 2017 gerechnet.