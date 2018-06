Die katholischen Kirchengemeinden in Meßkirch und Schwenningen haben das Fronleichnamsfest in traditioneller Weise gefeiert. Der Tag beginnt traditionell früh, vor allem für die freiwilligen Helfer. Die Frauengruppe unter Angelika Winkler und die Eltern der Erstkommunionkinder hatten in den Tagen vor dem Feiertag in Meßkirch dafür gesorgt, dass die beiden Stationsteppiche wieder ein besonderes Schmuckstück beim Fronleichnamsfest waren. Auch Anwohner halfen mit, den Prozessionsweg mit geschnittenem Gras, Blumen und christlichen Symbolen zu gestalten.

So war es ein feierlicher Anblick, als sich die Prozession nach dem Gottesdienst in St. Martin, sich die Prozession aufstellte, die von den Kreuz- und Fahnenträgern und der Stadtkapelle angeführt wurde. Die Monstranz trug Pater Joseph, begleitet von den Erstkommunionkinder und Fahnenabordnungen. Durch den Schlosshof ging es am Rande des Hofgarten zur ersten Station in der Gröberstrasse, wo neben den kirchlichen Gebeten und Gesängen der Segen gegeben wurde. Auch zur zweiten Altarstation am Saumarkt waren die Prozessionswege geschmückt. Viele Gläubige folgten der Prozession.

In Schwenningen gab es in diesem Jahr eine Premiere. Denn erstmals leitete Diakon Michael Adelbert die Feierlichkeiten am so genannten Herrgottstag. In der Wort-Gottes-Feier an dem kirchlichen Hochfest ging der Diakon auf die Werte christlichen Lebens ein, die sich auch heutzutage nicht nur in den Gotteshäusern, sondern auch draußen auf den Straßen und im täglichen Umgang miteinander zeigen.

Der Katholische Kirchenchor unter Leitung von Matthias Mayer gestaltete die Wort-Gottes-Feier wie auch die Prozession mit festlichem Gesang. Der Gemeinderat, die Feuerwehr, Musik-, Turn- und Sportverein waren bereits zuvor zum gemeinsamen Kirchgang am Rathausplatz angetreten und zogen aus Tradition unter den Klängen des Musikvereines zur Kirche. Nach der Wort-Gottes-Feier ging die Fronleichnamsprozession auf der Berg- und Friedhofstraße zum Schulhof zum einzigen Außenaltar, den die Mütter der diesjährigen Erstkommunionskinder mit einem Blumenteppich geschmückt hatten. Der Teppich zeigte einen Fluss mit Brücke und die strahlende Sonne. „Diese Brücke ist für unsere Kinder eines der Wunder, die bei ihrer Erstkommunionsfeier als Thema vorgestellt wurden“, erklärte Carola Fritz bei der Fertigung des schmucken Kunstwerkes aus Blumen.

Diakon Michael Adelbert trug die Monstranz mit dem Allerheiligsten. Er war unter einem vom Stiftungsrat der Pfarrgemeinde getragenen „Himmel“, einem Stoffbaldachin, zum Stationsaltar gekommen, um dort mit der Monstranz die Christen zu segnen. Der Kirchenchor sang dort ein Lied und zuletzt den bei dieser Prozession passende Hymnus „Tantum ergo“, den der heilige Thomas von Aquin verfasste. Der Musikverein unter neuem Leiter Istvan Elekes spielte abschließend ein Musikstück. Im Anschluss fand im Garten und der Aula des Katholischen Kindergartens sowie im Pfarrheim Don Bosco der Frühschoppen mit dem Musikverein Schwenningen statt. Die Kapelle sorgte mit Unterhaltungsmusik sowie den beliebten Polka- und Marsch-Melodien für Stimmung, während die 200 Gäste vom Pfarrgemeinderatsteam und seinen Helfern mit Schnitzel, Spätzle, Kartoffelsalat, roten Würsten und kühlen Getränken versorgt wurden. Am Nachmittag servierten die Helfer der Kirchengemeinde auch Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Der Erlös der Veranstaltung ging wie immer zu Gunsten der Renovation des Kirchturmes. (km/wk)