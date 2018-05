Kanzlei erweitert in Meßkirch

Die Rechtsanwälte Tom Hilzinger, Christian Kinkelin und Thomas Buchholz schließen sich zusammen. Neben Tuttlingen sind sie jetzt auch in Meßkirch tätig. Hilzinger und Kinkelin haben ihre Kanzlei als selbstständige Rechtsanwälte im Dezember 2005 gegründet. Rechtsanwalt Buchholz war bereits seit dem Jahr 2000 in einer anderen Kanzlei in Tuttlingen tätig. Zum 1. Januar haben sich die drei Rechtsanwälte zur gemeinsamen Berufsausübung zusammengetan. Die Kanzlei Hilzinger Kinkelin Buchholz ist in der Gartenstraße 3 in Tuttlingen geschäftsansässig und betreibt ferner unter der Anschrift Kapfweg 9 in Meßkirch eine Außenstelle.