Jahrmarkt und Drachen locken Tausende

Der traditionelle Wildensteiner Jahrmarkt finde am Sonntag, 16. September, in Leibertingen statt. Bereits am Samstag beginnt darüber hinaus das zwölfte Leibertinger Familiendrachenfest auf dem Segelflugplatz statt. Zu beiden großen Ereignissen erwarten die Veranstalter wieder tausende Besucher aus der ganzen Region.

An diesem Tag sollen die Besucher in eine Marktatmosphäre der früheren Jahrhunderte entführt werden. An Marktständen und in Zelten bieten die Marktleute ihre Waren und Köstlichkeiten feil. Das gibt es zum Beispiel „Alles von der Ziege“ Seiler, Zimmerleute, Drechsler, oder auch aus der fernen Provence Lavendelprodukte.

Schreiner und andere präsentieren wieder alte Handwerkstechniken und geben zusammen mit der historischen Dekoration dem Wildensteiner Jahrmarkt seine unverwechselbare Ausstrahlung. Die örtlichen Vereine und das Gasthaus „Adler“ sorgen mit ihren vielfältigen kulinarischen Leckerbissen für das leibliche Wohl der Besucher.

Der Kultur- und Tourismusverein organisiert überdies die 16. Meisterschaften im Hufeisenwerfen, der Schützenverein Altheim/Thalheim bietet für Jung und Alt ein Bogenschießen an. Schon traditionell lädt der Männergesangverein Straßberg zum „Baden wie früher“ in seinen Badezuber ein. Als besondere Attraktion möchten die „Danzleut“ der historischen Rathaustanzgruppe der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 das Volk mit „bäurisch’ Danz“ aus vergangener Zeit erfreuen. Mit historischen Kleidern und Fahnen wird sich auch die Leibertinger die Ortschaft Altheim beim Wildensteiner Jahrmarkt zum Jahr ihres 1250-jährigen Bestehens zünftig präsentieren. Insgesamt haben sich über 70 Anbieter aus Gewerbe, Vereinen und Einrichtungen angemeldet.

Buntes Angebot für Kinder und Jugendliche

Auch für die Jüngsten ist mit dem Kinderkarussell, Kutschfahrten, Kinderschminken, Basteln, Filzen und anderen Attraktionen einiges geboten. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Kreenheinstetten. Auf der Burg Wildenstein können die Besucher wieder die sonst nicht zugänglichen Bereiche des historischzen Gemäuers besichtigen.

Zum 12. Leibertinger Familiendrachenfest lädt die Fluggemeinschaft Leibertingen auf dem Segelflugplatz ein. Drachenfreunde/-freaks, Eltern und Kinder lassen Drachen steigen – ein einmaliges Erlebnis für die ganze Familie. Am Samstag beginnt das Fest ab 13 Uhr mit freiem Drachenfliegen. Viele neue interessante Drachen werden präsentiert: So z.B. eine fliegende Lokomotive und ein Hundertfüßler. Auch Modellballone werden vorgestellt. Der Feierabendhock beginnt um 17.30 Uhr, ab 19 Uhr spielt die Musikkapelle Leibertingen. Bei Einbruch der Dunkelheit (gegen 19.30 Uhr) erleben Sie eine Drachen-Nachtflugshow durch die Drachenfreunde. Anschließend startet ein großes Feuerwerk. Am Sonntag beginnt ab 11 Uhr freies Drachenfliegen. An beiden Tagen bewirtet Sie die Fluggemeinschaft Leibertingen. Der Eintritt ist frei.