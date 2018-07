Internetauftritt gewinnt an Bedeutung

Im Rahmen ihres Unternehmerforums lädt die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch zu dem Vortrag „Mein Unternehmen im Internet“ am Montag, 31. Januar, auf der Piazza der Sparkasse in Pfullendorf und am Dienstag, 1. Februar, im Veranstaltungssaal der Sparkasse in Meßkirch ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Bedeutung des Internet als unterstützendes Werkzeug für die unternehmerischen Erfolgsfaktoren wie Wachstum, Produktivität, Effizienz und Rendite ist unbestritten. Doch allein schon die Entscheidung, seinen Vertriebskanal um ein E-Commerce-Angebot zu erweitern, ist nicht einfach: Wie gestalte ich meine unternehmerische Präsenz im Internet?

Wichtig ist das Bedienkonzept, die Komplexität der Shopkonfiguration, die Erweiterungsmöglichkeiten, die Nutzerfreundlichkeit für den Kunden und ein sicheres Bezahlverfahren für alle Parteien, Käufer wie Verkäufer. Lassen sich all diese Anforderungen unter einen Hut bringen? Schließlich bindet sich der Unternehmer für die nächsten Jahre an ein System.

Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch bietet hierfür, zusammen mit ihren Partnern, eine Komplettlösung an und stellt in dem Vortrag die Wichtigkeit der einzelnen Bausteine in der Prozesskette vor: vom Auftritt des Unternehmens im Internet, über die Präsentation der Dienstleistung oder Waren innerhalb eines Shops, bis hin zum sicheren Bezahlverfahren, sowohl für den Einkauf wie für den Verkauf. Die elektronische Rechnungsbearbeitung rundet das Angebot ab: „eBill“ ist die Produktreihe des Sparkassen-Rechnungsservice für kleinere und mittelgroße Unternehmen.

In der elektronischen Rechnungszukunft werden Rechnungen nicht länger per Papier versendet und empfangen – „eBill“ ist einfach, wirtschaftlich, ökologisch und sicher. Indem die Rechnungsprozesse automatisiert werden, wird bares Geld gespart. Einen ersten Überblick zu den genannten Themen gibt die Sparkasse in zwei Vorträgen am 31. Januar in Pfullendorf und am 1. Februar in Meßkirch.

Wer überdies eines der Themen vertiefen möchte, ist auf der Hausmesse am Samstag, 5. Februar in der Sparkasse in Pfullendorf willkommen. Von 10 bis 16 Uhr stehen an diesem Tag alle Spezialisten für die individuellen Fragen zur Verfügung. Der Eintritt zu den Vorträgen ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 07552/263599.