Innenraum der St. Martinskirche gleicht einer Baustelle

Nachdem die Außensanierung der St. Martinskirche in Meßkirch bis auf wenige Maßnahmen im Sockelbereich und die noch ausstehende Renovierung der Nepomuk-Kapelle abgeschlossen ist, steht die Innensanierung nun ganz oben auf der Agenda. Dazu bedarf es allerdings erst einer sogenannten Voruntersuchung des gesamten Kircheninnenraums.

Seit Anfang der Woche hat deshalb jetzt der Innenraum der St. Martinskirche Baustellencharakter. Es wurden mehrere Reihen Kirchenbänke ausgelagert. An ihrer Stelle stehen am Übergang vom Kirchenschiff in den Chorraum auf mehreren, spinnenartigen Standbeinen eine große Hebebühne und in der südlichen Hälfte des hinteren Kirchenschiffs – direkt vor der Doppelempore – ein bis zur Decke reichendes, rechteckförmiges Stahlgerüst. Beide Einrichtungen werden die nächsten sechs bis acht Wochen von Restauratoren benötigt, um unter anderem Oberlichtfenster und das ganze Dekenfresko genau in Augenschein nehmen und begutachten zu können. „Erst nach der Voruntersuchung wird man dann genauer sagen können, wie umfangreich und kostträchtig die Innenrenovierung kommen wird. Die Kosten für die Voruntersuchung belaufen sich auf rund 80 000 Euro“, sagt Stiftungsrat Karl Hermann.

Erste Ergebnisse beziehungsweise Gutachten der Voruntersuchung werden bis Herbst dieses Jahres erwartet. Danach will man ein Konzept festlegen, eine erste Kostenschätzung vornehmen und mit der Erzdiözese Freiburg verhandeln. „Dabei wird auch die Innensanierung ohne weitere Eigenmittel aus Meßkirch nicht realisierbar sein“ glaubt Hermann.

Mithilfe des Bauförderverein St. Martin wolle man aber wieder alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Spenden zu sammeln. „Es kann aber schon noch ein paar Jahre dauern, bis wir mit der Innenrenovierung der St. Martinskirche loslegen können“, schätzt Hermann die momentane Lage ein.