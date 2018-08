In Meßkirch wird die Zeit zurückgedreht

„Barock trifft Meßkirch“ heißt es am morgigen Freitag, 17. August, von 19 bis 22 Uhr. Die Veranstalter versprechen einen optisch opulenten Abend der auch viele Fotomotive bietet. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.

Das sah man auch in der Barockzeit nicht alle Tage: Eine illustre Gesellschaft steigt vom Zimmern-Schloss herab und mischt sich einen Abend lang unter das gewöhnliche Volk. Heutzutage ermöglicht es die Barockwoche an der Oberschwäbischen Barockstraße, dass sich 23 Mitgliedsorte in der Zeit vom 11. bis 19. August ein besonderes Programm ausdenken. Aus diesem Anlass hat die Tourist-Information Meßkirch eine die Rokoko-Tanzgruppe aus Biberach, eingeladen, die die Innenstadt von Meßkirch „barock“ besetzen wird.

„Die Rokoko-Gruppe war schon bei der Museumsnacht und der Langen Barocknacht zu Gast in Meßkirch“ berichtet Jennifer Werner, derzeit „Barockbeauftragte“ der Stadt. „Es sind über zwanzig Personen in aufwendigen Kostümen, mit Perücken und Accessoires, die der Stadt an diesem Abend einen Besuch abstatten. Es soll ein Fest für alle Fotografen werden“.

Zwischen 19 und 22 Uhr sind die Gäste in Meßkirch anzutreffen, wobei der Haupt-Treffpunkt vor dem Meßkircher Klosterladen Anfang Schlossstraße eingerichtet wird. Zur vollen Stunde beginnt dort das Tanzprogramm, auf Wunsch auch zum Mitmachen. Gastronomisch wird barockes Fingerfood gereicht. Auch das Café Brecht ist an diesem Abend geöffnet.

Der Abend soll überraschend, kurzweilig und bildgewaltig daher kommen. Barocke Paare bummeln durch die Gassen der Altstadt und stehen in kleinen Gruppen beieinander zur „Plauderey“.

Bilder posten

„Solche Bilder wird man im neuzeitlichen Meßkirch sonst nicht bekommen, daher haben wir auch eine virtuelle Ausstellung vor“ kündigt Werner an. Unter Instagram #BarocktrifftMesskirch können Handy-Fotografen ihre Eindrücke teilen und die Barocknacht in Meßkirch unvergesslich machen.

Im Jahr 2016 fand die Lange Barocknacht zum ersten Mal anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Oberschwäbischen Barockstraße statt und auch 2017 wurde die beliebte Kultur- und Ferienstraße bei der langen Barocknacht zum Leben erweckt. Die Veranstaltungsreihe wird in diesem Jahr zum ersten Mal als Barockwoche fortgesetzt.

Ausgefallene kulinarische Ausflüge, Musik aus dem 18. Jahrhundert und Führungen durch die Prachtbauten des Rokoko; in der Barockwoche, die seit dem 2. Samstag im August stattfindet, ist viel geboten. Dreiundzwanzig Stationen gewähren einen Einblick in das Leben und die Kunst von etwa 1700 bis 1760. In diesem Jahr liegt ein besonderes Augenmerk auf den kulinarischen Aspekten der Epoche.

Ein weiterer Termin in der Barockwoche ist in Pfullendorf. Dort gibt es am Sonntag, 19. August, um 19 Uhr eine Kirchenführung und ein Orgelkonzert in der Wallfahrtskirche Maria Schray. Der eintritt kostet sieben Euro.