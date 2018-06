In Meßkirch-Rohrdorf eröffnet eine Kita-Gruppe für Kleinstkinder

Mit viel Interesse aus der Einwohnerschaft von Rohrdorf und darüber hinaus der Eltern der Kinder aus Heudorf und Langenhart ist die neu eingerichtete Kinderkrippe „Zwergenstübchen“ im katholischen Kindergarten in Rohrdorf eingeweiht worden. Der Feierstunde schloss sich ein Tag der offenen Tür an, den viele Besucher nutzten, um sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen.

Dass dies ein besonderer Tag war, zeigte sich schon beim Gottesdienst, wo die Gesänge, Gebete und Fürbitten von den Kindern und Erzieherinnen übernommen wurden, was beim Abschluss mit viel Beifall honoriert wurde. Dekan Christoph Neubrand erinnerte in seinen Worten des Dankes an die Anfänge von Pfarrer Klotz, der, da es sich um eine kirchliche Einrichtung handelt, die ersten Anstöße zusammen mit der Leiterin des Kindergartens, Anke Wiskant, für die jetzt neu eingerichtete Kinderkrippe gegeben hat.

Breite Unterstützung

Die mit viel Unterstützung der katholischen Kirchen, der Verrechnungsstelle Pfullendorf, der Stadt Meßkirch mit dem Bauhof und den vielen Spendern aus den drei Gemeinden Rohrdorf, Heudorf und Langenhart gestartete Initiative ermöglicht es, dass nun in einer speziellen Gruppe Kinder im Alter von ein bis drei Jahren von pädagogischen Fachkräften betreut werden können. Ortsvorsteher Hubert Frick äußerste sich voller Zufriedenheit über die Einrichtung in Rohrdorf, die zum Wohle der Kinder und der Einwohnerschaft in seiner Ortschaft geschaffen wurde.

Sein Dank galt auch dem Kindergarten-Team mit seiner Leiterin Anke Wiskant, die seit Jahren mit viel Geschick und pädagogischem Wissen den Kindergarten leitet und mit ihrem engagierten Team auch das neu eingerichtete „Zwergenstübchen“ mit viel Umsicht betreuen wird.

Es soll ein Ort sein, wo sich die Kinder wohlfühlen und in vertrauter Atmosphäre jedes Kind sein und tun kann, was es will“, verdeutlichte Wiskant in ihren Worten. Die Kleinen sollten in liebevollem und achtsamem Umgang ganzheitlich gefördert werden.

Mit ihren zehn Plätzen ist die neu eingerichtete Kinderkrippe bereits ausgebucht und wird von Jacqueline Mauz betreut. Der besondere Dank galt an diesem Tag auch an Anita Heim, die nach 18 Jahren mit einem Blumenstrauß und Präsent als Reinigungsfrau verabschiedet wurde. Die Gelegenheit war gegeben, mit dem „Tag der offenen Tür“ sich in den gesamten Räumlichkeiten des katholischen Kindergartens St. Christophorus umzusehen. Bei sommerlichem Wetter konnten die Besucher den kleinen Stehempfang im Freigelände bei netten Gesprächen mit den anwesenden Fachkräften genießen und sich von der angenehmen Athmosphäre überzeugen.