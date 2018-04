Vermutlich wegen eines technischen Defekts an der Gastherme ist diese am Montag gegen 17 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße „Am Stachus“ in Brand geraten. Der Brandalarm löste aus, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Es entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.