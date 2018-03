Im Haus der Musik erklingen Violine und Cello

Im Haus der Musik treten am morgigen Samstag um 19.30 Uhr zwei Mitglieder der Südwestdeutschen Philharmonie auf und geben ein Konzert. Mechthild Placke spielt Cello, Johannes Grütter Violine.

Mechthild Placke (Jahrgang 1983) wuchs in Ostdeutschland auf. Sie studierte an der Musikhochschule Würzburg Violoncello, ehe sie am Institut für Musiktherapie eine Ausbildung für sozialpädagogische Musikarbeit absolvierte. Derzeit unterrichtet sie Cello an der Musikschule Konstanz und spielt in verschiedenen Orchestern und Kammermusikensembles. Außerdem betreut sie als Musiktherapeutin hochbetagte und demente Menschen.

Johannes Grütter ist 45 Jahre alt. Seit 2003 ist er Vorspieler der zweiten Violinen in der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Seine Leidenschaft für die Musik erstreckt sich auch auf Experimentalformen wie Freejazz und Neue Musik. Seit seinem Musikstudium an der Musikhochschule Zürich spielt er Barockvioline. Johannes Grütter konzertiert regelmässig in verschiedenen Kammermusikformaten und Ensembles der historischen Aufführungspraxis sowie mit modernem Instrumentarium. Es erklingen folgende Werke: Darius Milhaud (1892 bis 1974), Sonatine pour Violin et Violoncello („a Ralph et Norine“); Felice Giardini (1716 bis 1796), Duo für Violine und Violoncello; Bohuslav Martinu (1890 bis 1959), Duo N.2 („A Madame Traudi Mohr“).