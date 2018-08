„Ich gehe nicht davon aus, dass Geld fließt“

Nach der extremen Dürreperiode der vergangenen Monate hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den Bauern Hilfen von Bund und Ländern in Höhe von insgesamt 340 Millionen Euro versprochen. Erhalten sollen das Geld Betriebe, die einen Ertragsrückgang von mindestens 30 Prozent haben. SZ-Volontärin Theresa Gnann hat mit Hubert Hopp, Landwirt aus Meßkirch und stellvertretender Kreisobmann des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen, darüber gesprochen, was das für die Landwirte der Region bedeuten könnte.

Herr Hopp, wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass Geld aus dem Bund auch bei Bauern in der Meßkircher Umgebung ankommt?

Ich gehe nicht davon aus, dass viel Geld in unsere Region fließt. Klar, war es heiß und auch bei uns wächst bei Temperaturen ab 30 Grad kein Gras mehr. Ich schätze, den Futterbaubetrieben fehlt rund ein Drittel des Futters. Gras wird normalerweise mehrmals über den Sommer geschnitten. In diesem Jahr ist irgendwann einfach nichts mehr nachgewachsen. Die meisten Landwirte können zum Glück in solchen Fällen auf ihre Silagevorräte zurückgreifen. Deshalb ist es sicher nicht so, dass die Bauern hierzulande jetzt Millionen an Finanzhilfen bekommen.

In anderen Teilen Deutschlands müssen Landwirte wegen der Dürre ihr Vieh notschlachten. Warum geht es den Bauern hier besser?

Wir sind einfach glimpflich davongekommen. Im Bundesvergleich fällt die Ernte bei uns ja relativ gut aus. Beim Getreide zum Beispiel gibt es hierzulande kaum Unterschiede zum Vorjahr. So gesehen sind wir zur Zeit das gelobte Land.

Dass das Wetter extremer geworden ist, merken die Landwirte aber auch hier in der Region, oder?

Ja, die Unterschiede im Wetter sind heutzutage massiv. Das ist für Landwirte, die dem Wetter ja schon sehr unmittelbar ausgesetzt sind, natürlich schwierig. Grundsätzlich muss man aber sagen, ein völlig verregnetes Jahr ist für einen Landwirt viel schlimmer als ein besonders trockenes Jahr. Mein Vater hat früher schon immer zu mir gesagt: „In ma trockana Johr isch no nie en Bauer vergantet.“