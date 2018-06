Hubert Scherer spendet 75-mal Blut

Die Stadt Meßkirch hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung verdiente Blutspender geehrt. Nicht alle der zu ehrenden konnten bei der Sitzung anwesend sein. Die Blutspender-Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden erhielten Martin Amann, Edgar Bohl, Michelle Finster, Claudia Gulden-Schneider, Günter Henkel, Sven Kindereit, Diana Löhle, Timo Reisch, Jana Schnall, Renate Stefan-Lutsch und Benjamin Zoels. Die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25 erhielten für 25-maliges Blutspenden Gabriele Hauff und Michael Hellmuth. Die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 50 erhielten Reinhard Keller und Claus Ketels. Die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75 erhielt Hubert Scherer.