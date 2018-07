Heute beginnt um 18.30 Uhr das Open-Air-Konzert im Schlosshof

Heute Abend steigt das große Open-Air-Konzert im Schlosshof Ab 18.30 Uhr spielen die Gruppen Ohrange, The Rehats und als Topact Wendrsonn. Einlass ist ab 18 Uhr. Den Anfang des Konzerts übernehmen die Jungs aus Regensburg von Ohrange um 18.30 Uhr. Ab 19.45 Uhr spielt die Band The Rehats.(siehe Bild). Die Kopfbedeckungen sind Symbole für die vielen unterschiedlichen Stilarten, die das Quartett unter einem Hut vereint. Um 21.15 Uhr kommen schließlich Wendrsonn auf die Bühne, eine der originellsten Bands im Südwesten. Sie bieten schwäbische Mundart als virtuoser und anspruchsvoller Folkrock-Crossover, bei dem ordentlich die Fetzen fliegen. Tickets sind in der Tourist-Information Meßkirch erhältlich. Familien (zwei Erwachsene mit Kindern ab zwölf Jahren) bezahlen 25 Euro, Erwachsene zwölf Euro, Schüler und Studenten ab zwölf Jahren sechs Euro. Kinder und Schüler unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Karten an der Abendkasse.Verpflegungsstände stehen bereit. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.