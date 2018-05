Hütte und Skischule sind die wichtigsten Einnahmequellen

Die sehr gute Hüttenbelegung, gut besuchte Veranstaltungen und das große Interesse an den Freizeiten der DSV-Skischule haben dem Skiclub Meßkirch ein finanziell positives Vereinsjahr beschert. Wie Kassenwart Alfred Schraudolf bei der Hauptversammlung am Freitag berichtete, fließt ein Großteil des erwirtschafteten Gewinns jedoch gleich wieder in die laufenden Kosten für den Unterhalt der Hütte. Die Tätigkeitsberichte der Fachwarte und der DSV-Skischule bildeten neben dem Kassenbericht weitere Schwerpunkte der Hauptversammlung.

Der Skiclub-Vorsitzende Wilfried Schmon blickte vor rund 30 Vereinsmitgliedern auf das vergangene Jahr zurück. Unter anderem berichtete er von einer Neugestaltung der Homepage. So kann die aktuelle Belegung der „Meßkircher Hütte“ in Mellau jetzt auch im Internet eingesehen werden. Breiten Raum im Bericht des Vorsitzenden nahm die Information über das Präventions- und Schutzkonzept zum Wohl von Kindern und Jugendlichen ein. Dieses erfordert unter anderem, dass alle, die ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

Sportwart Andreas Hensler berichtete bei der Hauptversammlung, dass die alpinen Stadtmeisterschaften aus Mangel an Interesse im vergangenen Jahr nicht ausgerichtet wurden. Stattdessen fand eine Tagesausfahrt für Ski- und Snowboardfahrer statt, die sich laut Hensler als voller Erfolg herausstellte. Die Kreismeisterschaften fanden am 3. März am Steibis statt. Für den Riesentorlauf und den Slalom waren 90 Teilnehmer gemeldet, darunter elf des Skiclubs aus Meßkirch.

Hütte als Dreh- und Angelpunkt

Zu einer wichtigen Einrichtung für das Vereinsleben ist im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte die „Meßkircher Hütte“ in Mellau geworden. „Sie ist zwischenzeitlich nicht bloß ein beliebter und gern genutzter Stützpunkt für Wanderer und Wintersportler, sondern auch wichtiger Dreh- und Angelpunkt für sportliche Veranstaltungen der DSV-Skischule des Vereins geworden“, sagte Wilfried Schmon. So wurden im Berichtsjahr erstmals mehr als 1800 gästetaxepflichtige Übernachtungen gezählt.

„Um die Hütte in Schuss zu halten, wurden im vergangenen Jahr zwei zweitägige Arbeitseinsätze durchführt“, sagte Hüttenwart Tobias Heinemann. Die Arbeitseinsätze in diesem Jahr finden vom 8. bis zum 10. Juni und vom 7. bis zum 9. September auf dem Programm. Zu erledigen sind Großputz, kleine Reparaturen und Holzarbeiten.

Die Wintersaison 2017/2018 hatte für die DSV-Skischule traditionell mit der Skibörse am 17. und 18. November im Foyer der Realschule in Meßkirch unter der Leitung von Franzi Rückert und ihrem Team begonnen. „Das Ergebnis der Börse war zufriedenstellend und brachte dem Verein einen kleinen Gewinn“, sagte Verena Munz, Leiterin der DSV-Skischule, bei der Hauptversammlung.

Auch in Bezug auf die Veranstaltungen der Skischule brachte Verena Munz durchweg positive Zahlen mit. So waren sowohl die Silvesterfreizeit als auch der Jugendkurs sowie das Skicamp so gut wie ausgebucht. Musste die Familienfreizeit wegen zu weniger Teilnehmer im Jahr zuvor noch abgesagt werden, so konnte sie im vergangenen Jahr wieder stattfinden.

„Die Nachwuchsgruppe, das sogenannte Skiteam mit zwölf Kindern und Jugendlichen, hat sich erfreulicherweise stabilisiert und an den Trainingseinheiten mehr oder weniger regelmäßig teilgenommen“, berichtete Verena Munz. Der Fokus beim Training habe auf einer breit angelegten skitechnischen Ausbildung gelegen. Dazu zählen Grundfertigkeiten wie beispielsweise das Fahren im freien Gelände und das Stangenfahren. Auch das Fahren in schwierigen Schneesituationen wird geübt. Trainiert wurde mit dem Skiteam an drei Wochenenden in Mellau unter Leitung von Verena Munz und Philipp Kullen. Elf Kinder des Skiteams nahmen mit Erfolg an den alpinen Kreismeisterschaften am Steibis teil.