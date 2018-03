Gruppe fährt zur Meister-von-Meßkirch-Ausstellung

Die Tourist-Information Meßkirch beitet eine Fahrt zur Sonderausstellung über den Meister von Meßkirch in der Staatsgalerie Stuttgart an.

Die Fahrt findet am Samstag, 17. März, statt. Abfahrt ist um 8.15 Uhr. Gegen 18 Uhr trifft die Gruppe wieder in Meßkirch ein. Die Fahrtkosten belaufen sich inklusive Busfahrt, Eintritt in die Staatsgalerie und eineinhalbstündiger Führung auf 38, beziehungsweise ermäßigt 28 Euro (Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre).

Unbekannt sein Name, rätselhaft seine Herkunft: Seit mehr als einem Jahrhundert zieht das Geheimnis um die Identität des Meisters von Meßkirch die Menschen in seinen Bann. Mehr noch als das Mysterium des Unbekannten fesseln die erhaltenen Werke.

Prachtvolle Farben, die über die Jahrhunderte nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben. Gewänder, deren Stofflichkeit greifbar erscheint und Heilige mit unverwechselbaren Charakterköpfen lassen verstehen, warum der schwäbische Maler zu den bedeutendsten Künstlern der Generation nach Dürer, Cranach und Grünewald zählt.

Bei Interesse und für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Tourist-Information Meßkirch melden, Telefonnummer 07575/206 46 oder E-Mail: info@messkirch.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 28. Februar.