Gesperrt: Narren weichen auf anderen Balkon aus

Martin Birk muss direkt in seinem ersten Jahr als neuer Zunftmeister der Meßkircher Katzenzunft improvisieren. Weil das Rathaus noch eingerüstet ist, schnappt das närrische Volk am Schmotzigen Dunschtig nicht wie gewohnt auf dem Hauptbalkon, sondern auf dem etwas kleineren Balkon auf der Südseite des Rathauses nach den zahlreichen Würsten, die in die Menge nach unten gereicht werden. Denn die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass bis zum 3. März die Fassadensanierung fortgesetzt werden kann. „Die derzeitigen Temperaturen lassen die Versiegelung der Steine nicht zu, sodass wir warten müssen, bis es wärmer wird und der Kleber richtig trocknen kann. Es ist schlichtweg zu kalt“, sagt Konrad Schmid vom Hochbauamt der Stadt Meßkirch. Die Sanierung der Fassade sei eine sehr komplexe Angelegenheit.

Bereits im vergangenen Jahr wurde mit der Maßnahme begonnen, die ersten Risse teilweise saniert und einige Steine ausgetauscht, die nicht mehr zu retten waren. Grundsätzlich soll aber die Substanz der Fassade erhalten bleiben, ergänzt Schmid. Das Gerüst extra für die Fasnet abzubauen und wieder aufzubauen kostet außerdem zu viel Geld. Und es ist auch nicht vorstellbar, dass das Wurstschnappen auf dem Gerüst stattfindet. „Das ist viel zu gefährlich. Die Baustelle hat jetzt einfach Vorrang. Einmal geht das schon“, so Schmid, der über eine zusätzliche Absperrung nachdenkt, damit niemand auf die Idee kommt, auf das Gerüst zu steigen. Auch der neue Zunftmeister Martin Birk hat kein Problem damit, dass er ausnahmsweise mit den Katzenräten und Bürgermeister Arne Zwick auf dem Balkon auf der Südseite stehen muss.

Es wird ein wenig enger

Gegen Jahresende hat sich die Katzenzunft ernsthaft damit beschäftigt, wie das Wurstschnappen über die Bühne gehen soll, wenn das Gerüst noch stünde. Inzwischen ist so gut wie klar, dass das Gerüst vor Aschermittwoch nicht abgebaut wird. Mit Zwick sei sich Birk in groben Zügen beim Neujahrsempfang über die Notlösung an der diesjährigen Fasnet einig geworden. „Es wird zwar alles etwas enger werden, aber wir hoffen trotzdem, dass jeder Teilnehmer seinen Platz findet“, so Birk. Zwischen 400 und 500 Menschen, darunter viele Kinder, kommen jedes Jahr nach der Schülerbefreiung zum traditionellen Wurstschnappen. Im Gegensatz zum üblichen Wurstschnappen müssen sich die Meßkircher, die sonst Richtung Zunfthaus und Marktbrückle in vielen Reihen hintereinander stehen, nun eben etwas mehr in der Breite aufstellen, um an die Wurst zu kommen. „Wir sehen der Sache gelassen entgegen. Schließlich setzen wir die Tradition fort, nur an einer anderen Stelle“, macht sich Birk keinen Kopf.

Das eingerüstete Gerüst bedeutet auch, dass beim Rosenmäntigsumzug die Ehrengäste den Balkon wechseln müssen. „Sie sehen trotzdem alle Gruppen und Zünfte, dieses Mal aber erst im letzten Drittel“, wirft Birk einen Blick voraus auf den Rosenmontag am 7. März. „Im Grunde genommen ändert sich nicht viel", so Birk, der nicht böse sein wird, wenn an der Fasnet 2012 vom Gerüst nichts mehr zu sehen ist.