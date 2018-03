Geplündeter Paketwagen aufgetaucht

Einer der beiden Pakettransporter, die vergangene Woche bei einem Sigmaringer Paketdienst entwendet wurden, sind auf einem Parkplatz in Messkirch wieder aufgetaucht. Die Täter haben die Pakete aufgeschnitten und den Inhalt mitgenommen. Das zweite Fahrzeug ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwei 19-Jährige, die für ein Subunternehmen eines Paketdienstes in Sigmaringen gearbeitet hatten, am Mittwoch von ihrer Tagesroute nicht zurückgekehrt, ihre Pakete hatten sie nicht ausgeliefert.

Die Männer waren auf ihren Handys nicht erreichbar, weswegen das Unternehmen Anzeige erstattete. Die 19-Jährigen stammen aus Moldau und Rumänien. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich nach Osteuropa abgesetzt haben. Der Schaden war zunächst nicht bekannt.