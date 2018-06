Gasthof Sonne ist verkauft

Es ist eines der markantesten Häuser an der Mengener Straße in Meßkirch: Das ehemalige Gasthaus Sonne hat nun einen Käufer gefunden. Jahrelang stand die städtische Immobilie leer, jetzt hat ein Ehepaar aus Bielefeld das denkmalgeschützte Gebäude erworben. Der Kaufpreis beträgt 190 000 Euro.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat das Gremium einstimmig darauf verzichtet, für das Gebäude das städtische Vorkaufsrecht wahrzunehmen. Der neue Eigentümer kann sich jetzt ans Sanieren der Immobilie machen. Wie Bürgermeister Arne Zwick berichtete, will das Ehepaar aus Bielefeld die Sonne zu einem Mehrfamilienhaus umbauen. Zwick erzählte weiter, dass der Käufer von dem baufälligen Zustand des Gebäudes wisse und sich trotzdem zum Erwerb entschlossen habe. „Er hat Kenntnis von der Statik, es war ein Wissenskauf“, sagte Zwick, Das Paar habe auch Erfahrung in der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden. „Das hört sich alles sehr gut an“, sagte der Bürgermeister. Er war froh, dass dieses strategisch wichtige Gebäude nun bald saniert wird.

Und die CDU-Fraktionsvorsitzende Christa Golz sagte: „Das ist ein Glücksfall für uns.“ Sie fragte, ob es möglich sei, dem Käufer auch noch die beiden angrenzenden alten städtischen Immobilien schmackhaft zu machen. „Wir wollen das gerne versuchen“, sagte der Bürgermeister. Anfang März sollen Gespräche mit dem Käufer stattfinden.