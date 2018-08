Galerie Wohlhüter stellt Werke von Szembek und Franke aus

Die Galerie Wohlhüter in Leibertingen-Thalheim eröffnet am Sonntag, 9. September, von 11 bis 16 Uhr die neue Ausstellung mit Zeichnungen von Sam Szembek und Steinskulpturen von Hans Michael Franke. Valeria Waibel, die Leiterin der Sammlung Klein in Eberdingen-Nußdorf, führt um 11.30 Uhr in die Ausstellung ein.

Sam Szembek wurde 1953 in Memmingen geboren. Er studierte 1974 bis 1976 an der Universität Stuttgart Kunstgeschichte und Philosophie, sowie 1975-1981 Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. 1979 und 1981 wurde er mit dem Oberschwäbischen Kunstpreis ausgezeichnet. Es folgten mehrere Stipendien, unter anderem 2001 am Bemis Center for Contemporary Arts in Omaha/Nebraska und 2007 bei der Stiftung Bartels Fondation in Basel.

Als freischaffender Künstler lebt er in Kirchheim/Teck. Arbeiten von ihm befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen. Er ist Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg.

Der Bildhauer Hans Michael Franke wurde 1963 geboren. Er absolvierte zunächst von 1983 bis 1986 eine Ausbildung zum Steinmetz. Anschließend studierte er Bildhauerei bei Professor Hiromi Akiyama an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. 1994 erhielt er den Förderpreis des Künstlerbundes Baden-Württemberg, dem er ab 1995 als Mitglied angehörte.

Ab 2007 war er Mitglied der Neuen Gruppe im Haus der Kunst, München, ständiges Mitglied der Kunstkommission Baden-Württemberg und 2. Vorsitzender des Künstlerbundes Baden-Württemberg e.V. bis 2012. Er beteiligte sich an verschiedenen Symposien, so 2005 Neckarsulm, 2002 Deisslingen, 2000 Oggelshausen, 1998 Karlsruhe-Durlach, 1997 Schorndorf, 1989 Donaueschingen und Hirsau, 1988 Ettlingen und 1986 Sinsheim. Arbeiten von ihm befinden sich privaten und öffentlichen Sammlungen. Er verstarb im Jahr 2014.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Am Eröffnungssonntag, 9. September, 11 bis 16 Uhr, freitags 13 bis18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr, sowie an den Sonntagen, 16. und 30. September, 7. und 14. Oktober, 11 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung.