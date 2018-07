Freiwillige Helfer leisten 898 Stunden

In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hat Bürgermeister Arne Zwick die statistischen Zahlen der öffentlichen Bibliothek für das vergangene Jahr bekanntgegeben. Zwick zeigte sich sehr angetan vom Zuspruch für die Bibliothek und meinte dazu: „Ich denke diese Zahlen können sich sehen lassen.“

Der Medienbestand belief sich im vergangenen Jahr auf 6928. Neu angeschafft wurden dabei 298 Medien und insgesamt gab es 8358 Entleihungen. Die Zahl der aktiven Benutzer beläuft sich derzeit auf 1974. 2017 sind weitere 29 Benutzer hinzugekommen.

Es gab diverse Veranstaltungen wie zum Beispiel Buchvorstellungen, Ausstellungen, Einführungen in die Bibliotheksnutzung für Kinder und Jugendliche und die Vorstellung der Bücherei für Kindergärten und Schulen. Eine Besonderheit ist der Zustelldienst, den Kranke oder ans Haus Gebundene in Anspruch nehmen können.

Lesungen von Autoren und Büchereivorstellungen für Kinder und Jugendliche gab es insgesamt zwölf, für Erwachsene fünf. Drei Buchausstellungen mit Lesungen fanden statt und die Besuchs- und Zustelldienste wurden insgesamt 32 Mal angefordert.

Das Büchereiteam beteiligte sich überdies am Stadtfest, an der langen Museumsnacht und an der Schlossweihnacht mit einer Adventsausstellung.

Arne Zwick hob vor allem das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter hervor, ohne die der Bibliotheksbetrieb nicht aufrecht erhalten werden könnte. Insgesamt wurden 898 ehrenamtlichen Stunden geleistet. „Ich glaube wir machen den Bürgern hier ein gutes Angebot und tragen nicht zuletzt etwas dazu bei, dass einige Menschen mehr zum Buch greifen“, sagte Zwick.