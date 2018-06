Freilichtmuseum lässt Besucher unter Anleitung schnitzen

Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck gibt es nicht nur historische Häuser, sondern auch alte Handwerke zu entdecken. Von Schmieden über Spinnen, Flachsen oder Korbflechten, jeden Tag zeigen Handwerker auf dem Museumsgelände ihr Können. Und da Mitmachen noch wesentlich spannender ist als „nur“ Zuschauen, können die Besucher bei Kursen selbst Hand anlegen.

Der Schreiner- und Wagnermeister Adolf Riester schnitzt am Samstag, 9. Juni, gemeinsam mit Kindern ab neun Jahren. Los geht es um 13 Uhr. Ende ist gegen bis 17 Uhr. Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder hier nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen, die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro pro Team (ein Kind plus ein Erwachsener).

Am Samstag wird vier Stunden lang gemäht

Für die Erwachsenen steht tags zuvor bereits die Sense im Mittelpunkt. Am Freitag, 8. Juni, kann man zwischen 14 und 17 Uhr das richtige Dengeln der Sense erlernen. Am nächsten Vormittag, 9. Juni, wird dann zwischen 9 und 13 Uhr mit der Sense gemäht – wie früher. Die Kursgebühren betragen jeweils 20 Euro pro Person. Mitzubringen sind ein Dengelstock, falls vorhanden, sowie eine Sense. Für alle Kurse ist eine Anmeldung unter 07461/926 32 04 notwendig.

Einen Einblick in die Vergangenheit erlaubt auch das KISS-Kino am Mittwochabend, 6. Juni. Gezeigt wird die deutsch-französische Filmproduktion „Schlafes Bruder“ aus dem Jahr 1995. Die Handlung dreht sich um Elias: Dieser ist anders als die Bewohner seines kleinen Bergdorfs. Er hat eine Verbindung zur Musik, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Seine Auserwählte Elsbeth muss ständig mit Elias Liebe zur Musik rivalisieren. Gefahr droht dem Liebespaar auch von Elsbeths Bruder Peter, der durch seine Eifersucht beinahe das ganze Dorf in den Abgrund stürzt.

Der Beginn der Filmvorführung ist um 19.30 Uhr. Der Film ist freigegeben ab zwölf Jahren. Der Eintritt kostet 6,50 Euro für Erwachsene. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren zahlen nur drei Euro. Eine Anmeldung zur Filmvorführung ist nicht notwendig.