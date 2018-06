Frau nimmt anderem Auto die Vorfahrt

Eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Ford ist am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Conradin-Kreutzer-Straße in Richtung Stadthalle gefahren. An der von rechts einmündenden Karlstraße (Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“) missachtete sie die Vorfahrt eines von der Karlstraße einfahrenden Audi eines 82-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstanden rund 11 000 Euro Sachschaden. Der Unfall wurde zunächst nicht der Polizei mitgeteilt, die Beteiligten kamen aber am Nachmittag zum Polizeiposten Meßkirch, um den Unfall protokollarisch aufnehmen zu lassen, teilt die Polizei mit.