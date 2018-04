Flüchtlingshilfe sucht Freiwillige

Die Flüchtlingshilfe Meßkirch ist zurzeit auf der Suche nach Hausaufgabenbetreuern, die Kinder von Asylbewerbern unterstützen. Sanja Mühlhauser von der Caritas kümmert sich um die Flüchtlinge in Meßkirch. Die Unterkunft an der Bahnhofstraße ist derzeit mit 30 Personen belegt – rund 50 können hier wohnen. Hier leben Familien und Single-Männer und -Frauen aus Gambia, Somalia, Eritrea, Afghanistan, Syrien und Pakistan.

„Wir suchen verstärkt nach Hausaufgabenbetreuern“, sagt Mühlhauser. Zwei Betreuer hätten das Angebot verlassen: „Ab April sind die Betreuer nur noch zu dritt.“ Die Helfer untersützen rund 20 Flüchtlingskinder bei den Hausaufgaben, dies findet in der Gemeinschaftsunterkunft statt. Es sind Grundschüler aber auch ältere Schüler. Für den Spracherwerb sei das Angebot sehr wichtig: „Die Kinder kommen hier her und starten gleich mit der Schule. Da fehlt Deutsch komplett. Sie müssen aufgefangen werden, da sie sonst im Schulalltag untergehen“, sagt Mühlhauser. Die Kinder kommen gern zu dem Angebot und nehmen es dankbar an.

Ein weiteres Hilfsangebot sind die Familienpatenschaften. Diese Hilfe richtet sich vor allem an Flüchtlinge, die nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft leben, sondern in eigenen Wohnungen. Der Pate kommt zu ihnen in die Wohnung, schaut nach dem Rechten und hilft bei Formalitäten weiter. Bisher konnten keine Paten gewonnen werden, sagt Mühlhauser. Wahrscheinlich sei die Hemmschwelle noch zu hoch. Manche Einheimische fragen sich: „Was soll ich da machen? Was muss man sich da vorstellen?“

Gut angenommen werden die Sprachkurse für die Flüchtlinge. Drei Ehrenamtlich sind hier tätig. Die Kurse finden im Herz-Jesu-Heim oder in der Gemeinschaftsunterkunft statt. Sie richten sich an alle Flüchtlinge, die gerne Deutsch lernen wollen – auch an solche, die bereits einen Platz in einem Integrationskurs haben.

Umzugshelfer packen an

Im Multikulti-Café können sich Einhemische und Flüchtlinge kennenlernen. Es findet an jedem ersten Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr im Paul-Gerhardt-Saal statt. „Hier besteht die Möglichkeit, ungezwungen Kontakt aufzunehmen. Hieraus könnte eine Familienpatenschaft entstehen“, sagt Mühlhauser. Die Caritas-Mitarbeiterin lobt die beiden Umzugshelfer des Helferkreises sehr. Sie unterstützen Familien, die die Gemeinschaftsunterkunft verlassen und in eine eigene Wohnung ziehen: „Sie gucken, was in der Wohnung fehlt, klappern Listen ab und besorgen alte Möbel – etwa aus Haushaltsauflösungen.“ In der Gemeinschaftsunterkunft befindet sich eine Kleiderkammer, die gut von den Flüchtlingen angenommen werde. Anita Metz koordiniert die Arbeiten dort. „Das Spenden der Kleidung funktioniert“, sagt Mühlhauser.

Für die Zukunft plant der Helferkreis eine Informationsveranstaltung Anfang Mai. „Sie wird sich um das Thema Arbeit drehen.“ Arbeitgeber werden eingeladen und informiert, wie es läuft, wenn man Flüchtlinge einstellen möchte. Auch Vertreter des Jobcenters und der Agentur für Arbeit werden zu dem Termin eingeladen. Das genau Datum wird noch bekannt gegeben.