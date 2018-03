Firmen Alber und Nabenhauer erhalten Fördergelder

Mehr als 4,1 Millionen Euro Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen in 75 Einzelprojekte im Landkreis Sigmaringen. Dies berichten die Sigmaringer Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) am Donnerstag.

In der Stadt Meßkirch werden vier Projekte mit insgesamt 304 220 Euro unterstützt. Die Firma Nabenhauer in Heudorf erhät 153 130 Euro für die Betriebserweiterung durch das Schaffen von neuen Büro-, Sozial- und Besprechungsräumen. Auch die Firma Alber aus Heudorf kann sich freuen: Sie bekommt 118 180 Euro für den Neubau einer Fertigungshalle mit Lehrwerkstatt im Gewerbegebiet. In der Gemeinde Leibertingen werden zehn Maßnahmen mit 769 150 Euro gefördert. Darunter ist die Sanierung des Alten Rathauses in Thalheim, das zum Haus der Vereine und der Begegnung umgebaut wird. Es erhält 500 000 Euro Fördergelder.

In der Gemeinde Beuron wird ein gewerbliches Projekt der Firma Baum-Team Donautal mit 19 800 Euro gefördert. Hier entsteht ein Neubau einer Fahrzeughalle mit Werkstatt, Sozial-, Sanitär- und Büroräumen.

In der Gemeinde Sauldorf gehen 56 390 Euro an zwei private Projekte, berichten die Abgeordneten. In der Gemeinde Stetten am kalten Markt fließen 27 140 Euro in zwei private Maßnahmen in Frohnstetten.