Firma Weigele für Preis nominiert

Er gilt als der „Oscar“ der Luftfahrtindustrie: der Crystal Cabin Award. Die Firma Weigele Aerospace aus Meßkirch ist zum zweiten Mal für diese Auszeichnung nominiert. Dieses Mal hat die Jury Gefallen an dem „Airborne Cooking Robot“ gefunden, einem Spezialofen für Flugzeuge. Neben dem Unternehmen aus dem Gründer- und Innovationszentrum Meßkirch stehen auch Firmen wie Airbus, Boeing, Lufthansa Technik oder Diehl auf der Nominierungsliste.

Die Firma Weigele Aerospace wurde im Oktober 2016 gegründet, seit 1997 gibt es die Firma Weigele Scientific. Geleitet wird das Unternehmen vom Diplom-Ingenieur Uwe Dieter Weigele und seiner Frau Shirley. Der 56-Jährige stammt aus Pfullendorf, seine Frau aus Kolumbien. Weigele Aerospace ist spezialisiert auf Innovationen im Bereich der Luftfahrtkabine. Ebenfalls in den Aufgabenbereich fällt die Zertifizierung von Luftfahrtprodukten. Das Unternehmen beschäftigt elf Mitarbeiter, alle mit Hochschulabschluss. Sie kommen unter anderem aus Russland, Frankreich und der Karibik – man verständigt sich auf Englisch. Für den Standort Meßkirch haben sich die Weigeles wegen der guten Verkehrsanbindung, den guten Schulen für ihre zwei Kinder und den besonders freundlichen Menschen entschieden. In Meßkirch gibt es ein kleines Labor, um die Ideen auszuprobieren. In der Zulassungsphase arbeiten die Weigeles mit der Firma E + C Testlab aus Trossingen zusammen und nutzen das dortige Labor.

Ofen kann bis zu 50 Essen parallel zubereiten

Das neueste Produkt ist der „Airborne Cooking Robot“, ein Spezialofen. Hintergrund ist, dass sich der Flugpassagier online sein Essen zusammenstellen kann. Die einzelnen Teller mit den Gerichten werden vom Caterer in Körbe verpackt. Der Ofen erkennt anhand eines Strichcodes die einzelnen Gerichte aus dem Korb und kann sie je nach Programmierung erhitzen. „So kann der Cooking Robot etwa ein Steak anbraten und den Brokkoli leicht erwärmen“, erklärt Uwe Weigele. Andere Gerichte könne er kühl halten.

Alles wird im Flugzeug zubereitet. „Der Ofen hat praktisch das Wissen eines Kochs. Der Flugbegleiter hat wenig Arbeit. Er steckt die Körbe in den Ofen und dieser bereitet das Essen zu.“ Das Personal müsse den Ofen nur noch ein- und ausschalten. Bis zu 50 verschiedene Gerichte können parallel im Ofen behandelt werden. Der Cooking Robot wird gerade mit einem der weltweit größten Ofenhersteller entwickelt, berichtet Uwe Weigele. Das Gerät befindet sich noch in der Konzeptionsphase. „Wir hoffen auf einen Erstflug mit der Technologie im Jahr 2020/21“, sagt Uwe Weigele.

Für den Crystal Cabin Award war die Firma Weigele schon 2017 mit zwei Produkten nominiert. Eines davon war ein Netzteil für Business-Class-Sitze, um diese zu verstellen. Die Auszeichnung wird im April vergeben. Die Weigeles sind schon sehr gespannt, ob es dieses Jahr klappt. „Dann wird Freude in der Firma sein. Wir jubeln in verschiedenen Sprachen“, sagt Shirley Weigele. Sie erhoffen sich gute Chancen, da ihr Produkt innovativ sei.

Die Weigeles wollen auch in der Zukunft dafür sorgen, dass Flugpassagiere komfortabler und sicherer reisen. „Wir werden auch nächstes Jahr für den Crystal Cabin Award eine Erfindung bereithalten“, kündigt Uwe Weigele an.