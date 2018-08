Feuerwehrhaus feiert Richtfest

Das neue Feuerwehrhaus in Sauldorf nebst Bauhof ist im Rohbau fertig. Zum Richtfest begrüßte Architekt Wolfgang Schweikart zahlreiche Gäste. Gleichzeitig bedankte er sich bei der Gemeinde Sauldorf als Bauherr, bei den anwesenden Vertreter des Feuerwehrwesens und insbesondere bei den zahlreichen Firmen, die bisher „hervorragende Arbeit“ leisteten.

„Bei diesem Zweckbau stand die Funktion im Vordergrund der Planungen“, so der Architekt. Er glaube, dass auch eine gewisse Funktionstrennung von Feuerwehr und Bauhof gut gelungen sei und letztendlich auch die architektonische Gestaltung des Gesamtgebäudes, das einen Umfang von 6500 Quadratmeter hat, nicht zu kurz gekommen sei.

Das Rohbaugebäude umfasst eine Nutzfläche von 1200 Quadratmeter. Hierbei wurden rund 600 Kubikmeter Beton, 50 Tonnen Stahl und 260 Quadratmeter Mauerwerk verarbeitet. Von den veranschlagten 2,5 Millionen Euro Gesamtkosten des Gebäudes wurden bisher rund 60 bis 70 Prozent bereits ausgegeben oder es sind die Arbeiten vergeben. Nach Aussagen des Architekten liegen die bisherigen Aufwendungen im Rahmen des Voranschlages.

„Froh versammelte Richtfestgäste, lasst grüßen euch aufs Allerbeste und hört nach altem Brauchtum an, vom Dachstuhl hoch den Zimmermann“, so die Einleitung von Firmenchef Christian Stauss vom gleichnamigen Holzbaubetrieb aus Scheer, der einen besinnlichen Richtspruch nach alter Sitte abgab.

Auch Bürgermeister Sigrist bedankte sich – wie zuvor Feuerwehrkommandant Berthold Reichle – in seinem Schlusswort bei allen Handwerkern, die den Rohbau fertiggestellt hatten. „Die Abteilungswehren aus Sauldorf, Wasser und Rast, werden in diesem Gebäude eine gemeinsame Heimat finden“, sagte der Bürgermeister. Deshalb sei auch die Verkehrsanbindung des Gebäudes so gewählt worden, dass das Gebäude in kürzester Zeit von allen Abteilungwehren erreicht werden kann. „Es wurde und wird auch darauf geachtet, dieses Gebäude möglichst mit örtlichen und regionalen Handwerkern zu errichten“, sagte Sigrist. Damit dies möglich sei, stehe die Fertigstellung nicht unter absolutem Zeitdruck.

Die anwesenden Gäste hatten nach dem offiziellen Teil die Möglichkeit, die im Rohbau befindlichen Gebäudeteile zu besichtigen, wobei Architekt Schweikart die Funktionsweise der einzelnen Räumlichkeiten erklärte.

Die Fertigstellung des Gebäudes sei für den Spätsommer des Jahres 2019 geplant, so der Architekt. Mitarbeiter des Bauhofes sorgten nach der Gebäudeführung für die Bewirtung der Richtfestgäste.